地鐵跪地學狗叫嚇壞乘客　杭州男被證有精神病史　呢樣嘢露端倪？

浙江杭州一名男子在地鐵內跪地學狗叫，嚇得不少乘客紛紛跑離。對此，地鐵方面回應指，涉事男子有精神病史，在現場並無傷害到其他乘客。



+ 3

事發於周三（7日）中午11時許，杭州地鐵二號線錢江站內一名男子突然跪地學狗叫，其後還爬上座位，嚇得乘客紛紛遠離事發車廂。

有目擊者表示，事發時該男子獨自一人乘搭地鐵，他看起來大概三十多歲，「感覺有精神疾病」。到錢江站後該男子又「鬧了一下」，最後地鐵工作人員上前進行處置。

同日下午，杭州地鐵官方微博發布情況說明，稱該乘客有精神病史，經警方備案後由其家屬帶走，現場無其他乘客受到傷害。

杭州地鐵官方微博發布情況說明，稱該乘客有精神病史。（微博）

不過，網傳影片顯示，涉事男子有佩戴口罩，且疑似露出穿在身上的「丁字褲」，因此就有不少網民都質疑他並非精神病發作，而是在做與某種性癖好相關的「任務」。

網民點睇：

「壓力太大了吧」。



「主人的任務罷了」。



「如果是做任務麻煩去深山野林中，別出來影響社會治安」。



「專家闢謠：學狗叫暫時還沒出現人傳人現象，大家不要恐慌」。



「不管是什麼原因，第一時間應當送精神病院，檢查一下，沒有問題才能放出來」。

