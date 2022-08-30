有片｜懷疑精神失常男子趴地狂吠撲咬路人　被警強制抬走調查

湖北武漢一名疑似精神失常的男子，在小區內趴地學狗叫更咬傷2名路人。事發後，涉事男子被警察帶走，目前具體情況仍在調查中。



不少路人被嚇到跳起、快速跑開。（影片截圖）

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綜合內媒報道，事發於周一（29日），湖北武漢一小區內突然衝出一名半裸的男子，用四肢在地面上爬來爬去，吸引眾人目光。

網傳影片顯示，該男子邊爬邊發出狗叫聲，並追著人咬，不少路人被嚇到跳起、快速跑開，其中不乏長者和孕婦。其後，該男子被警察控制並抬離現場，期間他依舊發出狗叫聲。

起初有小區居民見狀以為該男子只是在練功，但隨後卻見他將2人咬傷，而被咬的一名女子和一名長者擔心男子為狂犬病發作，已第一時間接種狂犬疫苗。

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網民評論：

「喪屍病毒建議無害化處理」。



「請愛狗人士把他接回家」。



「如果不是故意裝的，那會不會是狂犬病晚期」。



「有可能是毒癮犯了，但吸毒的很多都有艾滋（愛滋），被咬的盡快去打阻斷吧」。



「這有沒有狂犬病不敢說，精神病一定是有的」。



「當時如果緊張極了怕被咬到，慌亂中朝臉一腳抽射，算是正當防衛嗎」。



公開資料顯示，狂犬病又稱瘋狗症，是一種由狂犬病病毒引起的人畜共患病，只要感染者及時接種疫苗，一般都能誘發身體產生足夠的免疫力從而消滅病毒。值得注意的是，狂犬病病毒對熱、紫外線、日光、乾燥的抵抗力較弱。