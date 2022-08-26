美人魚原型儒艮在中國滅絕　14年前海南發現最後一具屍體

國家一級保護動物、曾被列為瀕危物種之一的儒艮，近日被一項科學報告認定在中國滅絕。值得注意的是，儒艮還被認為是「美人魚」的原型。



儒艮是一種海洋草食性哺乳動物，曾廣泛分布在印度洋、太平洋的熱帶及亞熱帶沿岸和島嶼水域，中國境內則主要生活在華南地區的熱帶淺海之中。但目前主要集中在澳洲，其他地區的儒艮數量已急劇下降。

儒艮性情溫和，外觀與海牛相似卻一條類似鯨魚的尾巴，牠長度可達約3米，重量在300－500千克左右，因需要定期浮出水面呼吸，還被人們認為可能是古代美人魚和海妖傳說的靈感來源。

儒艮主要以進食二藥藻、喜鹽草等水生植物為生。在人類活動頻繁的地區，儒艮多數時間在晚上覓食。牠們每天要進食45公斤以上的水生植物，且一天當中大部分時間都用在吃飯上。

據了解，人類自四千年前起便開始對儒艮進行捕殺，因為牠全身是寶。有內地媒體報道指，儒艮的肉可以吃、亦可以榨油；骨頭可用來雕刻；皮還可以用來製革。

公開資料顯示，1950年代儒艮最早在北部灣被發現，此後一直在海南島、廣西海域有發現、捕獲的紀錄。1988年儒艮被列為國家一級重點保護動物，但自2004年以後幾乎就沒有發現。2008年，人們在海南文昌東郊發現一具儒艮的屍體，這也是牠最後一次出現在中國沿海地區，此後則再無踪跡。

近日，由中國科學院和倫敦動物學會的科學家共同完成的研究成果顯示，由於棲息地被破壞和捕撈，繼「中國淡水魚之王」長江白鱘滅絕之後，儒艮也已在中國功能性滅絕。