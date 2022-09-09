被騙13萬元江蘇女沉著「反殺」　成功邀騙徒到家中作客後報警

網絡騙案頻發，不少騙徒仍逍遙法外。惟江蘇一名女子在被騙13萬元（人民幣，下同）後竟將計就計，對騙徒進行「騙中騙」並成功「反殺」。目前，警方已完成審訊，案件正進一步偵辦中。



來自江蘇常熟的汪女士前段時間加入了一個創業群組，同在群組內的馮某隨後與汪女士取得聯繫，並告訴她「投資護膚品生意很賺錢」。由於兩人聊得甚歡，汪女士逐漸放下戒備心，陸陸續續投入了13萬元。

投入資金遲遲未收到返利後，汪女士意識到自己被騙。但沉著冷靜的她沒有和馮某翻臉，而是將計就計，假稱還可以貸款40萬元進行投資，但馮某要到常熟發展。

一番翹舌下，遠在四川的馮某果真被汪女士忽悠到常熟，還被「熱情」地邀請到家中「作客」。確認馮某無路可逃後，汪女士直接報警處理，「喂警官，我被騙了13萬，騙子已經被我騙回來了，現在人就在我家，你們快來。」

面對警方的審訊，馮某如實交代了詐騙汪女士的犯罪事實。目前，馮某因涉嫌詐騙已被採取刑事強制措施，案件正在辦理中。不過，警方就提醒，汪女士這次能成功，除了她本身沉著應變外，更多的是運氣，所以大家切勿抱有僥倖心理。

網民點睇：

「幸虧騙子也是女性，只有一個人。如果是來了一群壯漢，那就更危險了」。



「這麼年輕做什麼不好，非得去做詐騙，人都會廢了」。



「這種發現被騙後還能這麼鎮靜」。



「一個貪財，一個36計用熟了」。



「那麼多被騙的，終於來了個醒目的，不過換個角度想，把人騙到自己家，好像又沒那麼醒目」。

