柬埔寨詐騙｜內地通過《反電信網絡詐騙法》　將追究境外詐騙責任

港台兩地受高薪工作等誘惑詐騙到柬埔寨，卻淪為「豬仔」的案例層出不窮。內地亦有不少受害者。全國人大常委會表決9月2日表決通過《反電信網絡詐騙法》，該法將於今（2022年）12月1日起施行。該法提到將推進國際執法司法合作，對境外詐騙損害民眾權益的情況，明文規定可追究責任。



《新華社》報道，反電信網絡詐騙法共七章50條，包括總則、電信治理、金融治理、互聯網治理、綜合措施、法律責任、附則等。

據先前公開的法律草案，《反電信網絡詐騙法》規定，境外的組織個人針對境內實施電信網路詐騙活動，或者為他人實施電信網路詐騙活動提供產品、服務，損害國家或者公民利益的，可以依照該法有關規定處理和追究責任。

草案也提到，中國外交、公安等部門積極穩妥推進國際執法司法合作，與有關國家和地區建立快速聯絡工作機制，共同推進跨境電信網路詐騙犯罪打擊治理。

2016年4月30日，中國廣州白雲國際機場，97名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解回國。97名電信詐騙犯罪從馬來西亞押解回國，涉及國內20餘個省區市的100餘起特大跨境電信詐騙案成功告破。（新華社）

全國人大常委會法制工作委員會發言人楊合慶此前介紹，《反電信網絡詐騙法》審議意見主要有三方面：一是建議加大對電信網路詐騙違法犯罪人員的懲戒力度。二是加強追贓挽損工作，建立電信網路詐騙受害者群體的幫扶救助制度和措施，完善涉詐資金處置制度，儘量為受害者多挽回財產損失。

三是充實完善宣傳教育防範方面的規定，提高公眾的防範意識和能力，增加對重點人員的防範宣傳，鼓勵群眾舉報獎勵等規定。

央視報道，去年4月中國公安部以來組織多項打擊詐騙專案行動，包括拒返者註銷戶籍、公布名單、家門噴漆等。從境外教育勸返涉詐人員23萬名，赴境外針對國內實施犯罪的人員大幅減少。內地多招勸返23萬詐騙人員拒絕者註銷戶籍、親屬連坐家門噴漆

點圖輯看柬埔寨詐騙園區外觀、內部景象、對業績不達標者懲罰及販賣人的單據：