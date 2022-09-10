男子高鐵站哭訴家人遇難卻缺錢奔喪獲好心人幫助　警方：為騙子

早前四川地震引起全國關注，周三（7日），湖南長沙高鐵站候車室內一名大叔哭訴家中老人在地震中不幸遇難，而他自己被拖欠工資，回家奔喪的車費都不夠。最後不少現場人士被打動，紛紛慷慨解囊。這本是一樁美事，然而事情周五（9日）迎來反轉，警方表示，該男子實為騙子，已被捕。



據了解，當日男子打扮成旅客的樣子拉著行李箱在長沙高鐵站，隨後拉下口罩假裝大聲打電話，稱身上就剩下300多元（人民幣．下同），他到了貴州貴陽後就不夠錢回四川奔喪了。由於四川地震惹人同情，加上該男子表示自己家的老人在地震中遇難，因此現場不少人紛紛好心上前借錢幫忙，當時就有人幫他買了車票，又讓自己的孩子給了他500元。

現場不少好心人上前借錢幫忙。（影片截圖）

可是知人口面不知心，男子實際上對好心人施以毫無底線的騙術。在影片曝光後，就有網民認出他其實是名慣犯，以往也曾在高鐵站以同樣的理由向他人求助，受害者也紛紛出來指認。

最終，長沙警方通過走訪調查，將這名56歲、來自四川騰安的唐姓男子抓獲。據悉3個月內，他先後作案10餘起，共詐騙4000餘元。

網民點睇：

這演技可以啊

消費他人善心，社會就是被這種人敗壞風氣的

騙捐的不只是騙了點錢，更要命的是壞了人間善意

這世道就這樣，真正有困難的人咬牙死撐，騙子卻花樣百出

這些幫助的路人，以後絕大多數不會再輕易相信並幫助陌生人

