有片｜江蘇男釣大魚　魚竿被拖魚走後　跳入水中仰泳終捕獲大魚

江蘇宿遷一男子9月4日釣到一條大魚，收桿時魚竿被拖下水後，跳入水中最終將魚捕獲。



內地媒體《江蘇新聞》影片，一男子9月4日於江蘇宿遷某處釣魚時，在收桿時失誤，魚竿被大魚拖下水。該男子隨即跳入水中，以仰泳姿勢收回魚竿，並捕獲大魚。影片中可見，該男子一邊仰泳，一邊用手收竿。

2019年11月9日，青島，市民在膠州灣畔釣魚。（漢華易美視覺科技有限公司）

內地有釣魚愛好者平台《釣客有魚樂》曾給出關於釣大魚的注意事項：

1、釣魚不紮堆。越是體型較大的魚，往往越是膽小謹慎，稍有風吹草動便會逃之夭夭，不敢進窩。在人比較多的地方釣魚，往往比較吵鬧，還會有人頻繁打窩，頻繁揚竿，鬧出很多響動，對守釣大魚極為不利。因此，守釣大魚的釣位，應該選擇人少安靜的地方，這樣才能夠增加大魚咬鈎的概率。



2、拋竿不打滿竿。很多釣友為了想要釣得更深、更遠，會將魚竿拋得特別滿，這時魚線就會處於一種緊繃的狀態，一旦有大魚咬鈎，就無法迅速地將魚竿立起來，這樣就很容易發生跟魚拔河的情況。此時無法發揮魚竿的彈性作用，只能依靠魚線的拉力遛魚，這樣就非常容易造成切線跑魚的現象。因此，拋竿時只需拋七八分滿，以確保中到大魚之後，魚竿能夠快速地被立起來。



3、不使用硬竿。垂釣大魚的魚竿，其調性不能太硬，由於硬竿的韌性較小，所能承受的力度不大，容易造成切線跑魚。所以垂釣大魚時，最好選用韌性較大的軟竿，這樣釣到個體較大的魚，可以更好地保護魚線，也不容易造成切線跑魚的情況。



4、提前打窩。釣魚要想有一個好的釣獲，打窩誘魚必不可少，不過守釣大魚所使用的窩料一般發窩較慢，因此就需要提前打窩。如果有條件的話，可以提前一天打好隔夜窩，這樣就能夠大大加快上魚的速度。



5、減少拋竿次數。自然水域的魚天生機警，尤其是一些大魚，在進食之前會在附近觀察徘徊，在確認無任何異常後，才會開口咬鈎。因此，在守釣大魚時，拋竿揚竿的次數不能太多，這樣可減少鈎餌入水、出水所產生的動靜，減輕大魚吃餌進食時的警惕性，以提高垂釣大魚的中魚率。



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