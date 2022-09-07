「水中殺手」鱷雀鱔竟被主播做成酸菜魚　獵奇式吃播應如何制止？

在大量的直播題材中，「吃播」長年都有一批忠實支持者。然而，主播們為了吸引更多觀眾，在激烈的競爭中漸漸出現浪費食物。去年4月，內地實施《反食品浪費法》，其中規定製作、發布及傳播暴飲暴食的節目，最高可被罰款10萬元。

在新規實施下，吃播的「暴飲暴食」似乎有所收歛。然而，一些美食主播為了「吸睛」，竟然發布獵奇式吃播，例如食用稀有野生動植物，甚至將鱷雀鱔做成酸菜魚。



只要在影片平台搜索「吃播」相關內容，就會發現不少將食材新奇性作為賣點的博主，有人甚至會在影片封面圖加上「百年一遇」、「全網首吃」等字詞，吸引用戶點擊觀看。此外，有主播會以記錄鄉村美食為名，發布有關生吃活魚、昆蟲、野生菌等內容的影片。

近期，內地多個省市先後發現有「水中殺手」之稱的鱷雀鱔。鱷雀鱔不僅會捕食本土物種，更會在食物短缺情況下攻擊人類，因此當局千方百計要將其全部打撈。

有網民曾經提出，與其將鱷雀鱔無害化處理，倒不如烹調成美味佳餚。然而，鱷雀鱔肉質粗糙、卵有劇毒，誤食相當危險。南京江豚保護協會技術專員丁兆宸介紹，雌性鱷雀鱔在繁殖期時，卵巢會有劇毒，因此通過吃用鱷雀鱔來控制數量的想法是有一定危險。

事實上，獵奇式吃播隱藏著極大的健康風險，有機會傷害身體健康甚至生命安全；生食肉類、魚蝦、昆蟲類，存在感染寄生蟲的風險，生食野生菌則有機會中毒甚至死亡。

法例禁止「暴飲暴食」式吃播

吃播起初是主播一邊直播吃飯，一邊與粉絲聊天互動。隨着引入粉絲打賞、直播帶貨、商家廣告等機制，吃播逐漸成為新興行業。由於競爭愈趨激烈，網上一度出現「大胃王」、「暴飲暴食」式吃播，並催生出假吃、催吐等行業亂象。

2021年4月，《反食品浪費法》正式實施，嚴令禁止製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的內容，否則監管部門將給予停業整頓、罰款，並追究包括主播在內的相關人員和責任人員法律責任。

新規實施令風靡一時的「大胃王」式吃播影片被叫停，一些主播開始利用大量獵奇心態製作食用稀有食材的影片。今年7月，擁有百萬粉絲的網紅博主「提子」曾食用一條「人工養殖可食用」的鯊魚，最終被鑑定為國家二級保護動物噬人鯊（又稱大白鯊）。

如何制止獵奇式吃播？

中國傳媒大學網絡法與知識產權研究中心主任王四新指出，為了追求流量、點擊率，獲得更好的商業變現模式，很多主播在吃用的方式、素材上去獵奇，滿足觀眾的好奇心，不斷鋌而走險。

然而，獵奇式吃播不但對野生動物保護產生不良影響，還會危害短片行業的健康發展。若引導民眾食用國家保護動物，勢必會導致國家保護動物遭受更多人的捕獵，遭受更多瀕臨滅絕的危險，也會誘導民眾形成不正確的進食方式。

專家指出，要想有效治理獵奇式吃播，必須多管齊下，從立法、執法、守法三個層面建立立體的合規治理體系。據介紹，有關監管部門和行業協會已相繼發布《互聯網直播服務管理規定》、《網絡直播營銷行為規範》、《網絡主播行為規範》。

王四新認為，平台有責任做好監管審查角色，當發現有獵奇式直播誘導觀眾效仿時，平台應該立即採取相應措施，譬如凍結帳戶、沒收非法所得等。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，主播直播分享美食、拍攝短片時要明確法律底線，應了解相關的法律法規，包括《野生動物保護法》、《網絡主播行為規範》、《反食品浪費法》等，才能在此基礎上保障自己的音視頻合法合規。