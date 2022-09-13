劇中對女演員鹹豬手　鄭爽前男友張翰被批油膩　網民直言該封殺

內地男藝人張翰主演並參與製作的電視劇《東八區的先生們》，近日播出後便劣評如潮，更在豆瓣評分獲得2.2分可謂相當之低。繼劇中扯開女演員內衣畫面令不少人反感後，張翰又被指出在最新一集中向女演員伸出鹹豬手，再次引發陣陣爭議。



張翰被指在最新一集中對女演員伸出鹹豬手。（《東八區的先生》畫面）

內地劇集《東八區的先生們》由張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明等人主演，自8月31日在芒果TV開播以來就備受爭議。在周一（9月12日）播出的最新一集中，張翰疑似對女演員王曉晨伸出鹹豬手。

根據電視劇片段顯示，張翰飾演的童語與王曉晨飾演的許多坐在餐枱前，王曉晨欲起身時被張翰一手攬到自己身上坐，以達到劇中情侶的親密感，惟張翰的手在此期間卻放在王曉晨的胸部，引發不少爭議。

其後，「張翰的手」等相關話題登上微博熱搜，網民紛紛對張翰的行為舉動表示不滿，認為其公然「抽水」屬於職場性騷擾，並大呼猥瑣。

網民點睇：

「明顯揩油，孽障東西，怎麼過審」。



「這應該不是無意之間了吧，肯定是摸到了…絕了」。



「建議立即封殺刻不容緩」。



「自己寫劇本，自己演，油膩且自high」。



「女演員工傷吧，張翰真的是不辜負所有人對他的印象」。



張翰在劇中拉開女主角內衣帶。（《東八區的先生》畫面）

無獨有偶，該劇較早幾日還被指不尊重女性。因王曉晨在轉身離開時險些跌倒，張翰上前拯救卻非常突兀地拉住了王曉晨的內衣帶，正是因為這一畫面，不少網民都指摘「油膩」、「低俗」。亦有網民指出，這一幕疑似抄襲李鍾碩在電影《熱血青春》扯內衣帶的情節。

值得注意的是，張翰不僅是《東八區的先生們》的主演，還是這部劇的編劇和製作人。換言之，張翰對於劇集怎樣拍攝擁有很大的話語權。