中國古動物館鱷雀鱔咬傷遊客　女童目擊當場受嚇大哭

中國古動物館發生罕見意外，有遊客在館內參觀時遭魚缸內鱷雀鱔咬傷。有目擊者稱，該名女遊客疑想關上魚缸蓋，未料鱷雀鱔突然跳出水面將她咬傷。

館方表示，該條鱷雀鱔早在2013年前後就已入住館內，期間未發生過類似事件，未來將對魚缸採取上鎖等加固措施，確保遊客安全。



中國古動物館是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所下屬的國家級自然科學類專題博物館。目擊者黃女士稱，昨日（11日）下午約2時半，她正帶著女兒在古動物館一層的霸王龍展區參觀，恰巧目擊遊客被鱷雀鱔咬傷一幕。

她表示，當時正站在魚缸邊，與女兒講解鱷雀鱔天性兇殘，多地都千方百計將其圍捕，期間有遊客打開魚缸蓋。不久後，一名女遊客想關上蓋，於是伸手到魚缸邊上，「遊客應該是想把魚缸蓋子關上，誰想到鱷雀鱔一下子跳起來，直接咬了她的手」

黃女士稱，該名女遊客被鱷雀鱔咬傷手指，目測傷口有5至8厘米，其女兒見狀後直接嚇哭，「從上一位遊客打開魚缸蓋，到後一位遊客被咬，前後不過幾分鐘時間，被咬遊客當場離開了」。

鱷雀鱔鮮有天敵、性情兇猛、無所不吃，有「水中殺手」之稱。（視覺中國）

中國古動物館工作人員稱，昨日下午接到目擊者反映事件後，已第一時間前往現場查看情況，但未有見到傷者。他表示，魚缸放置在樓梯下，剛好是監控盲區，但場館工作人員每天都會巡視，受傷遊客至今未有聯繫館方。

工作人員又稱，該條鱷雀鱔於2013年開始在博物館展出，身長已經從最初的5、60厘米增長至7、80厘米，但從未出現過咬人事件。他介紹，魚缸是全封閉式，高1.57米，工作人員在餵食時才能打開缸蓋；館方未來會考慮在鱷雀鱔魚缸周邊增加相關提醒，並採取上鎖等加固措施，同時提醒遊客在未經工作人員允許下不得觸碰展品。

中國古動物館魚缸裡的鱷雀鱔。（新京報）

《新京報》報道，國家大宗淡水魚產業技術體系外來物種入侵防控崗位有關專家指，鱷雀鱔具有一定攻擊性，但一般情況下不會輕易攻擊人類，與其是否處於飢餓或飽腹狀態也無直接關係，有可能是遊客的動作令鱷雀鱔誤會、受到驚嚇才作出攻擊。

有「水中殺手」之稱的鱷雀鱔屬於史前魚類，在地球上已生存1億多年，與恐龍曾經生活在同一個時期，其化石可以追溯到白堊紀。

近期，鱷雀鱔先後在河南、北京、山東、寧夏、雲南、廣西、廣東等多地現身，其中河南汝州市中央公園為了圍捕雲禪湖的鱷雀鱔，不惜花費近一個月將30萬立方的湖水抽乾。有專家指出，大量鱷雀鱔被人為養殖後，往往因為生長速度太快，魚缸無法容納，或者無力承擔養殖費而被人放生或丟棄。