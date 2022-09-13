北京地鐵健康碼查驗系統故障　乘客逼爆多個站內一度「打蛇餅」

核酸常態化之下，內地居民需出示健康碼或有效時間內的核酸檢測陰性證明，方可乘搭交通工具出行。惟今早（13日），北京地鐵全線閘機出現故障，無法查驗乘客健康碼信息，令大批乘客滯留地鐵站。有網民就質疑「防疫引起的聚集算不算違反防疫政策？」



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今日是內地中秋小長假後的首個工作日，鑑於本土疫情反覆，北京市要求持48小時核酸檢測陰性證明才可返崗返校。不過，據北京地鐵今早通報指，全線車站閘機無法查驗健康碼信息，將採取人工核驗方式引導乘客進站。

故障導致地鐵站有大批乘客滯留，據網傳畫面顯示，地鐵5號線天通苑北站內極度擠逼，甚至一度出現「打蛇餅」的情況，人們大多站在原地等候進站，惟期間隊伍並未有前進跡象。

《北京日報》報道，上午9時30分，部分地鐵站故障仍未完全恢復，在10號線安貞門站內，安檢人員和站務人員正進行引導乘客進行人工核驗。報道指，在準備進站的乘客中，部分乘客在刷卡刷碼時可以通過閘機核驗，而有的乘客則被閘機攔截，閘機語音提示稱健康碼信息無效。直至10時40分，此前在安貞門站內閘機口引導乘客進站的站務員已經離開，乘客亦可以正常刷卡進出站。

北京地鐵為乘客開具延誤說明。（微博）

而至於今次故障的原因，北京地鐵方面尚未通報詳情。

此外，因北京仍處於疫情階段，有不少網民還憂慮疫情會因此進一步爆發：

「目測下一個爆發地」。



「這密集程度，查不查核酸的有啥必要嗎」。



「因為疫情防控造成的聚集是最多的，你說尷不尷尬」。



「人為製造聚集，引發疫情風險，該當何罪？」。



「別生活了媽的，放下所有去抗疫吧。等疫情過去，我也死了」。

