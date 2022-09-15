廈門企業廁格監控員工食煙被批侵私隱　網民：老闆想靜觀其「便」

上廁所是一件非常私人的事，然而福建廈門一間企業近日被曝竟然在在廁所隔間安裝閉路電視。周二（13日），該公司工作人員回應稱，安裝是為了監控員工吸煙，引發網民廣泛批評。有律師表示，員工可向勞動監察部門舉報和投訴；翔安區勞動保障監察大隊則已實地介入調查。



據了解，涉事的為中航鋰電（廈門）科技有限公司，網傳圖片顯示，監控鏡頭從上而下把正在廁格內使用蹲廁的員工一一拍下，可謂隔著屏幕都感受到味道，員工們的私隱可謂蕩然無存。

事件被揭發後火速上了熱搜。周二，該公司相關工作人員回應稱，閉路電視是今年才安裝的，目的是監控員工吸煙。

不過如此理由顯然不能服眾，網民紛紛狠批公司侵犯員工的隱私權。河南豫龍律師事務所付建律師認為，公司在廁所非公共區域安裝攝像頭，無論是出於安全考慮，還是方便管理，都嚴重侵犯了員工的私隱權；員工可以要求公司拆除監控設備，亦可向勞動監察部門舉報和投訴。而就事件，翔安區勞動保障監察大隊表示，已實地介入調查。

網傳圖片顯示，監控鏡頭從上而下把正在廁格內使用蹲廁的員工一一拍下。（微博）

網民點睇：

這樣的公司太可怕了

法律常識都沒有，在廁所安監控

防止吸煙裝煙霧報警器不就好了，分明是藉口

這老闆有特殊愛好，所以讓他去養豬比較合適

老闆這是想靜觀其「便」，願聞其「翔」（糞便）

想起了前段時間一個公司在廁所安裝蹲坑計時器，不得不說，這是一個公司破產的前兆



據《治安管理處罰法》規定，偷窺、偷拍、竊聽、散佈他人隱私的行為，處5日以下拘留或者500元（人民幣．下同）以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款。《福建省公共安全技術防範管理辦法》也明確規定，任何單位和個人不得利用技防產品或者係統侵犯他人隱私及其他合法權益。故此，該公司的行為違法毋庸置疑。

對於事件，內媒《極目新聞》評論指出，公共場所控煙，打造無煙辦公室，聽上去的確是個高大上的藉口，公司也算是開了腦洞了，但顯然漏洞比腦洞要大。種種案例證明，過度監控員工，不尊重他人，效用很差，最終只會導致優秀人才流失，大家消極怠工，畢竟，稍微有點本事的都不願意做這種如廁都被人偷窺的恥辱工作，打工人也是有尊嚴，有底線的。

人民網亦評論道，任何管理都需要有公序良俗作為底線，監控吸煙，可以安裝煙霧報警器，也可以採取舉報等措施，但個人隱私和法律的底線是不能突破的，一旦突破必然受到法律的製裁。

據天眼查顯示，中航鋰電（廈門）科技有限公司成立於2019年，位於福建廈門，為以從事科技推廣和應用服務業為主的企業，註冊資本50億元。今年5月，其曾進行過一次更名，現公司名稱為中創新航新能源（廈門）有限公司。