侵犯私隱或阻絕造謠？微博強制顯示留言者所在位置　網民：像裸奔

4月28日，微博管理員發文稱，將升級已於3月上線的展示用戶「IP屬地」功能，將全部開放評論展示發布評論的IP屬地，且不能由用戶主動開啟和關閉，等同網民可以清楚地得知發佈評論用戶所在的國家和省份，消息一出隨即登上熱搜，網民反映兩極。



微博官方強調此舉是減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，但亦有網民質疑此舉侵犯隱私。



3月4日微博曾發布消息，指俄烏局勢嚴峻，微博站方發現存在極個別冒充在烏克蘭人員發布不實言論的行為，將針對特定用戶展示真實位置。

當時，僅是針對俄烏衝突時期特定內容（例如文中帶有俄羅斯、烏克蘭、基輔等關鍵詞）顯示用戶地所在地區・微博當時強調，站方將權衡用戶體驗，「僅在有必要時，對部分用戶展示微博或評論地理位置信息。」（延伸閱讀：烏克蘭局勢｜就冒充在烏人員現象 微博擬對特定用戶展示真實位置）

4月28日微博官方指出，為進一步保障用戶權益、提升用戶體驗，站方將在此前基礎上升級新功能上線，包含「全量開放評論展示發評IP屬地小尾巴功能」以及「上線『個人主頁一級頁面展示IP屬地』功能」。目前該功能無法由用戶主動開啟或關閉﹔顯示規則為國內顯示到省份／地區，國外顯示到國家。

對於上線新功能，微博官方強調，是為維護健康有序的討論氛圍，保障用戶第一時間獲取真實有效信息的權益，為減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，確保傳播內容的真實透明，微博官方強調，站方只展示對應IP屬地位置，並不獲取其他信息。

防止水軍造謠反侵害隱私 網民：好像裸奔

而在新功能上線後，迅速登上微博熱搜，成為內地網民的話題焦點。內地網民批「脖子上的圈越來越緊」、「我是來衝浪，不是來裸奔」、「這真的不屬於侵犯隱私嗎？」、「下次是不是直接顯示到我村了」，但亦有網民表態支持，「正經人不怕這些」、「下一個就是實名制了」、「網絡會少了很多烏煙瘴氣。」

此外，也有許多網民發現內地藝人、戲劇作品很多留言都來自同個地方，稱這個功能是「看誰買了水軍網軍」的好方法。

部分用戶不顯示地區 遭批特權

此外，亦有網民質疑包括「微博管理員」和部分官方帳號，未顯示IP屬地，質疑是否有特權。對此，新浪微博CEO王高飛在其微博帳號上回應稱，目前前台實名的媒體、企業、名人不顯示所屬地，因為已經「前台實名」，但是在「後台實名認證」用戶還是要顯示屬地，他表示，前台實名比顯示屬地更真實。

內媒《銀柿財經》指出，對於公佈IP屬地的行為是否侵犯個人隱私，互聯網協會法工委副秘書長胡鋼表示，現有的法律對於個人隱私都有明確的規定，主要是保護個人的私密信息。這一次微博展示的是IP屬地，是IP地址所在的省、自治區、直轄市，並沒有涉及私密信息。但如果顯示的是完整的IP地址，通過技術手段，便能查到用戶具體的所在地，這就會導致侵犯隱私。