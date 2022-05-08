微博曝光用戶位置　網上「改IP地址」低至4元/天　律師憂私隱外洩

4月28日，微博發布「IP屬地」功能升級公告，宣布開放展示用戶個人頁面及評論IP屬地功能，用戶無法主動開啟或關閉相關展示。消息一出，多名「愛國大V」的IP亦被揭發在境外。

近期，有關「IP代理」的黑灰產業鏈在網上走紅，商家宣稱僅需幾元至十幾元（人民幣，下同）不等，IP屬地就能輕易修改。



《澎湃新聞》報道，在電商平台上搜索「IP代理」、「IP地址」等字詞，就會出現大量通過代理器非法修改IP屬地的商家，其中最低價格僅需4元/天，最高銷量已經超過10萬份。

商家提供的價格單列出了Apple、Android、電腦等不同連接設備所需要的大概服務類型，並推薦一款「迅捷靜態」的產品，要求買家下載一款軟件。

據介紹，軟件分為靜態和動態兩種類型，靜態軟件每個線路僅有一個固定IP，而動態產品每個線路中有幾十萬個IP，每次斷開重連就會換IP，因此價格較高，約是靜態軟件的4至5倍。兩款軟件均可讓買家按照個人需要任意更改IP屬地，可供更改的地址幾乎涵蓋國內各大省市和自治區。

價格方面，此類IP修改軟件大部分為包月、包季度或包年收費，也有按天數收費，最低一天只需4元就可以在微信、微博等客戶端隨意修改IP地址。包月價格約十幾元，季度價格則約40元至50元不等，包年價格則普遍過百。

不過，此類服務不夠「穩定」，不少買家更反映受騙、遭遇售後維權難等問題，例如購買時賣家承諾可以終生維護，但使用服務幾週後就會斷網，而賣家就會以此為藉口加收「保證金」，並稱「可以用了再退還給你」，甚至建議「有問題自己去百度」。

律師：私自搭建VPN違法，有個人私隱外洩風險

上海申倫律師事務所律師夏海龍介紹，IP屬地無法人為更改，只能通過更改用戶使用的連網設備、接入網絡來間接實現，或利用VPN（虛擬專用網絡）等代理器連網和委託異地代理人登錄，而網上出售的「修改IP屬地代理軟件」，大多是通過搭建VPN的形式實現。

對於擅自修改IP屬地是否涉及法律風險的問題，上海市匯業律師事務所合夥人紀玉峰指出，此舉屬於不誠信行為，肯定是違規，但目前並無行政處罰的規定。考慮到行政手段和刑事手段應有謙抑性，目前對使用者作出行政處罰和刑事處罰有難度；若利用修改IP實施違法犯罪行為，就可根據具體實施的違法或犯罪行為作出處罰。

夏海龍表示，用戶擅自通過VPN等方式連接國際網絡，極易被引導觸犯相關法律，而私自搭建、經營VPN服務則屬於違法行為，甚至可能觸犯非法經營罪。同時，為更改IP屬地而採取的行動，極有可能會為個人帳號帶來風險，影響個人信息安全，例如洩露帳號、密碼和個人私隱等等。