夫妻吵架竟將拉布拉多推落樓　官媒：尊重生命才能構建和諧自然

夫妻吵架是常有之事，惟北京一對夫婦周日（11日）在家中爭執時，竟將其飼養的拉布拉多從4樓推落樓。拉布拉多墮樓後受傷躺地，後被送到寵物醫院救治，幸無大礙。



住戶楊先生稱，當日一對夫婦在家中吵架，期間女方欲將拉布拉多推落樓，「第一次推沒推下去，讓那男的攔住了，第二次又把這狗推下去」。

楊先生表示，拉布拉多被推落樓時砸到私家車受傷，在原地躺臥1個多小時；車主知悉後立即聯繫飼主，主人才把狗送往醫院，「車主當時說你先不用管車，你先去把狗送到醫院去，如果不送醫院，這狗就救不回來了，（主人）就騎着電動車把狗送到醫院去了」。

目前，受傷的拉布拉多犬仍在醫院治療，但身體並無大礙。楊先生稱，事後已與飼主簽訂領養協議，「說這個狗肯定不能讓他養了，強制讓他給我們簽了個協議，把這狗給我們了」。

事件引起網民爭議，紛紛指責飼主的惡行，「吵架生氣拿狗洩憤 咋不把自己推下去」、「不理解，居然拿寵物來洩憤，他們咋不自己跳下4樓啊」、「建議這夫妻倆下次吵架自己往下跳，以身作則，別禍害別的生命了」；又有人感激鄰居和車主的幫忙，並希望國家盡快立法保護動物。

拉布拉多犬仍在醫院治療，但身體已無大礙。（影片截圖）

今日，人民網發表評論稱，夫妻吵架不計後果地把寵物扔下樓，已嚴重危害寵物的生命安全，屬於虐待動物，高空拋 「物」更是違反國家法律，危及他人生命和財產安全。這種做法，無論有何種理由都是應該予以強烈譴責。

評論指，隨着倫理水平和文明程度的普遍提升，民眾對於虐待動物的行為愈來愈難以接受，對待動物的行為直接反映出對待生命的態度。事實上，人對於動物的態度，也折射出人對於人的態度。一個人對待動物的方式殘暴，對待人的方式也會殘暴。

評論指出，尊重生命才能構建和諧自然，要對生命心存敬畏。養寵物或出於不同的目的，但只要真正承擔起照顧寵物的責任，就應該給寵物一個健康快樂的生活，給予關心和愛護，而不是在發生矛盾衝突時把牠作為宣洩怒火的工具。這種現象之所以發生，不僅是個人缺乏愛心、沒有責任感的表現，更是社會公德心的缺失。