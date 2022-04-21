河北1歲童被狗撲倒　父親當眾將狗摔死　狗主痛哭：我的孩子死了

4月19日下午6時14分，河北廊坊錦繡華庭小區，一名1歲男童在小區玩耍時，被突如其來的一隻狗撲倒。由於男童受到驚嚇，其父一氣之下當眾將狗摔死。狗主人在現場哭泣，聲稱對方將自己的「孩子」摔死。警方已介入調查此事。



《極目新聞》報道，20日下午，飼主于女士受訪時稱，自己養的是一隻三個月大的邊境牧羊犬，體型與貴賓狗相若。當天下午，她帶愛犬路過社區一塊比較偏僻的草坪，就解開狗繩讓狗自由活動。彼時，一名1歲多的男童走過，「我的狗就過去舔了小孩，那個小孩被嚇哭了，坐在地上」。

于女士稱，男童父親聽到哭聲後，立即上前聲稱狗一口咬了其孩子，更一氣之下將狗摔死。當時，她反駁稱愛犬沒有咬人，對方大可以帶小孩去醫院做鑑定，若證實狗傷人她願意負責。

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于女士表示，當時自己沒有牽狗繩，存在部分責任，但對方「摔死狗」的過激行為令她很氣憤。警方到場後讓雙方私下和解，但最後不了了之，雙方也沒有互留電話。事發當晚，于女士已將愛犬火化，但網上還有很多人在指責自己，她覺得很委屈。

有網民認為，飼主沒有看管好自家狗隻，嚇到小孩，家長護子心切可以理解；但也有人認為寵物狗也是一條生命，不應該做出將狗摔死的過激舉動，寵物也是主人的精神寄託。

有網民指出，即是再懂事的狗隻也會對別人有潛在威脅，所以出門放狗一定要牽繩，不僅是保護別人，也是保護寵物。同時，寵物狗隨處可見，但飼養貓狗的相關法律尚未健全，養狗主要靠的是飼主的道德觀念，放狗牽繩是最基本的要求。