主債貓還？12隻寵物貓被拍賣償債　內地民法專家：寵物是個人財產

人的債務可以由拍賣寵物所得清償，內地近期發生「主債貓還」現象，12隻貓被拍賣用以償還債權人的資金，且這還符合內地民事執行相關法律，並不違法。



內地媒體《南方周末》報道，8月27日江蘇省張家港市法院發起的司法拍賣中，12隻被拍賣的寵物貓有11隻成交，其中一隻起拍價為1000元（人民幣．下同）的藍金小公貓最終以4080元成交。

拍賣的起因是陶某向原寵物貓主人黃某支付8.125萬元購買品種貓，但黃某最終並未賣貓，且只退還1250元。之後陶某將對黃某的債權轉讓給其母季某，季某向法院起訴黃某。張家港市法院受理後，發現黃某沒有其他可執行財產，便查封他正在販售的12只寵物貓，進行司法拍賣。

居住在上海的28歲男生阿冰（化名）在27日上午張家港法院發起的拍賣中得到了兩隻寵物貓。他說：「除了貓的樣子本身就是我喜歡的，看到它的背景，和照片上的眼神，就更想要了。我要給它一個溫暖的家」。在拍賣平台完成付款後，阿冰將在一周內到蘇州現場簽訂成交確認書，接走兩隻寵物貓。

起拍價為1000元的藍金小公貓最終以4080元成交，是12隻寵物貓中的最高價。 （京東司法拍賣網）

這並非內地首度拍賣寵物貓，2019年9月，南昌海關就曾罰沒走私物資緬因貓、德文貓等5只寵物，進行公開拍賣。其中一隻緬因貓因撞臉明星易烊千璽，最終以2.75萬高價成交。除了貓、狗之外，曾被拍賣的活物還有金龍魚、梅花鹿等，以及牛、馬、驢等家畜，甚至連「在養野豬」、駱駝都被拍賣過。

報道引述北京航空航太大學民法研究中心副主任王琦指出，現行內地關於民事執行的規定中，沒有針對寵物的特殊規定，寵物和普通動物一樣，都是可以被執行的個人財產；而北京市大興區法院執行局法官趙鑫則指出，目前活物拍賣的案件並不多，大興區法院一年執行的案件數量大約有2萬起，其中活物拍賣的案件也只有一兩起。

案件當事人曾給被執行人8萬元用於購買種貓，由於被執行人未將錢款用於買貓，且事後無法償還欠款，因此將其商品貓進行拍賣，所得價款用於歸還本案所欠結債務。（京東司法拍賣網）

2022年6月24日，全國人大常委會初次審議民事強制執行法草案。在這份草案中，就加入了限制執行寵物的規定：不以營利為目的飼養，並與被執行人共同生活的寵物，屬於豁免執行的財產。只有當存在被執行人同意執行、不執行影響申請執行人基本生活、申請執行人對該財產享有擔保物權這三種情況之一，才可以被強制執行。

王琦表示，如果上述條文最終通過，除例外情況，私人飼養的寵物原則上就不能被強制執行。在他看來，這種做法兼顧了寵物保護以及債權人利益的立法目標。