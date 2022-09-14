上海公園被指擺放「親日」雕塑惹議　園方稱斷章取義將依法維權

上海一公園近日被指擺放帶有「日本風格」的雕塑群，引發廣泛議論。園方周三（14日）回應指，相關傳言斷章取義，將對此依法維權。



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網傳消息指，上海月湖雕塑公園中擺放「親日」雕塑群，其中一些雕塑人像疑似穿著和服，相關消息隨即在網絡引起熱議。

面對質疑，園方14日發布聲明指，網絡中提到的「穿和服」雕塑只是「人間舞台」系列作品的一部分，整體作品合共有36座雕塑，人物國籍、膚色不盡相同，「個別人無視整組雕塑的主題思想，斷章取義地對相關雕塑的藝術風格進行指責。」

園方稱，有關部門已於周一（12日）到現場勘察，確認網上傳播相關內容為斷章取義、惡意炒作。園方還表示，已對網絡發布的訊息進行了證據保全，並委託律師做好進一步的訴訟維權工作。

據了解，掀起爭議的雕塑出自台灣大師朱銘之手，現正在上海月湖雕塑公園展示。公開資訊顯示，月湖雕塑公園位於上海松江區佘山國家旅遊度假區內，共佔地1300畝，是由台灣金寶山集團總裁曹日章出資修建，園區內由自然風景與現代造景藝術相結合，有不少大型當代藝術創作品。

網民點睇：

「已經神經質了」。



「說好的文化自信呢」。



「偽愛國比真愛國更能賺流量」。



「哪國人倒無所謂，關鍵是不怎麼好看」。



「拍攝者真是人才，難道日本就不該出現中國文化？」。

