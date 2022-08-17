女子穿和服被逮捕引熱議　內地網民質疑愛國KOL賣日本品牌避孕套

蘇州一名女孩日前穿著和服外出拍攝，被警察批評「生為中國人不應該穿和服」，後來更警察以涉「尋釁滋事罪」帶進警局。事件發生後，在內地引發熱議，許多聲音批評是「文化獵巫」、「於法無據」。



亦有網民發現，在事件中帶頭批評女孩的幾個KOL時常煽動民族情緒，但是自己卻接廣告販賣日本品牌避孕套，遭網民批評是「收放自如的愛國」。



據了解，事情發生在8月10日蘇州淮海街，該名女孩是一名時常角色扮演（Cosplay）的女coser。女事主8月14日晚上講述事情經過，並為自己「不顧及民眾情緒在大街上穿日式服裝走，傷害了民族情感」而道歉，女事主表示警方表示帶她進警局的理由是「涉嫌尋釁滋事」，她在警局共待了5個小時。

事件在內地引發熱議，許多網民聲援女孩稱「穿和服違法的話，穿任何衣服都可以扣上罪名。西服崇漢媚外、漢服封建復辟…..」、「那……日料店是不是都應該關閉了？？？」「又不是日本軍服，這是甚麼惡法？！那穿西裝該當何罪呢？」「文化獵巫已經不僅僅局限於線上了，唉」。

《環球時報》前總編輯、特約評論員胡錫進則表示，警察的做法於法無據，認為「蘇州是中國最開放的城市之一，我不希望那座城市的日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。」



不過亦有個別KOL，批評時間點敏感，更指證背後有「推手」，如微博KOL「拆台CT」舊稱，「女性+和服+諸如九一八、國家公祭日等敏感時間點，持續不斷的試探背後，為的或是脫敏，或是沖淡紀念日的氛圍。」該KOL更稱，事情其實發生在8月10日，而其在輿論場上發酵的時間，實際上是8月13日，也就是淞滬會戰85周年，質疑有幕後推手。

女子穿和服街頭拍照，被警方帶走調查。（掌聞視訊）

網民批評，許多KOL打著愛國主義旗幟，實際上卻是「獵巫」以賺取流量賣廣告。微博人文藝術博主「落魄的三叔」更指出，數個粉絲50到500萬之間的愛國KOL，如「地瓜熊老六 」、「上帝之鷹_5zn」和「勝利主義章北海」等批評穿和服的女孩，自己卻在微博上賣起日本品牌避孕套，封他們是愛國收放自如的「岡本（避孕套品牌）六君子」。

「落魄的三叔」稱，「穿和服如果有罪，那麼@拆台CT @上帝之鷹_5zn 這種賣日本超薄避孕套就該千刀萬剮。」他提到，「過去日本人用刀用槍殺中國人，現在日本人用正能量大V，用岡本（日本避孕套）殺中國人的孩子！」該篇文章獲得4.2萬點讚，許多網民批評這類KOL的「雙標愛國」。

隨後被點名的幾個KOL陸續刪掉避孕套廣告。「落魄的三叔」指出，這些假愛國KOL此次被出征是因為，是因為有許多像穿和服的蘇州女孩一樣的人，「每一個都曾是一個小眾群體，粉著自己的小偶像，有著自己的小快樂，在自己小小快樂中愛著這個偉大的國家。直到有些人借愛國的名義衝進她們的小屋，毀了她們的小快樂。踩在瘡痍之上教訓她們：『置民族感情於何地』。」自那以後，她們失去了快樂，也不再說愛國，直到這股沉默的洪流匯聚成海。」

「落魄的三叔」指出，這些KOL「彈性愛國背後，雙標貪財怯懦卑劣，妄圖霸佔愛國解釋權的無恥嘴臉。」所以才會被真正的愛國者打敗。

落魄的三叔提到，「無論反美，抗日還是防疫。我們奮鬥的目標應該有且只有一個，那就是善待中國人。」他指出自己信奉有為的愛國主義，幫助需要幫助的中國人，「不喊口號不讚美一樣可以愛國！ ​​​」