安徽蕪湖評選10大「最不乾淨公廁」　兩週整改不到位將授牌

安徽蕪湖開展全市「最不乾淨」公共場所推選，經過近兩個月時間，當局發布首期「最不乾淨」公廁、菜場（即街市）、商業街、背街巷初評名單。

「蕪湖市乾淨辦」稱，兩週整改期後將向仍不合格的場所授牌，其標牌放置到出入口醒目位置；一個月整改期結束後，在出入口位置設立意見箱，時長一週，由所在區域市民發表意見，根據意見反饋情況，市乾淨辦會同主管部門進行現場核查，決定是否摘牌。



「蕪湖市乾淨辦」表示，根據蕪湖「最不乾淨」公共場所繫列推選活動方案，結合12345熱線、群眾舉報、跟帖留言反映的情況，市乾淨辦會同相關主管部門通過實地檢查方式，擬出「最不乾淨」公廁、菜場、商業街、背街巷初評名單，現將名單予以公布，接受群眾監督。

根據推選規則，由蕪湖市乾淨辦對「最不乾淨」公廁、菜場與「最乾淨」公廁、菜場同步授牌，標牌放置到出入口醒目位置；一個月整改期結束後，在出入口位置設立意見箱，時長一週，由所在區域市民發表意見，根據意見反饋情況，市乾淨辦會同主管部門進行現場核查，決定是否摘牌。

懲戒措施方面。獲得「最不乾淨」的公廁、菜場，其管理負責人要接受傳媒採訪，向社會作出公開承諾，並由行業管理部門督促整改，自行採取懲戒措施。對整改不到位、按期未摘牌的，當月對該區（含開發區）乾淨指數考核「一票否定」，並約談區政府（開發區管委會）。

當局公布的初評名單中，列出了「最不乾淨」的公廁、菜場、商業街、背街巷各10個，多區均有公共場所上榜。

「乾淨辦」表示，上述初評名單公布後，給予管理單位兩週整改期，時間到9月底，整改期間群眾可以通過跟帖留言和「我愛蕪湖、我要乾淨、我來拍照」隨手拍平台舉報發現問題，對整改不到位、市民投訴問題仍舊較多的進行「最不乾淨」授牌。

據報道，2015年以來，蕪湖市已連續3次獲評全國文明城市。2022年，蕪湖市啟動花3年打造「最乾淨城市」。