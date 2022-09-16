限上廁所免人流　河南中學苛政致學生不敢喝水　網民：世界級笑話

河南新鄭市龍湖鎮第三初級中學近日陷入爭議，該校以控制人數，避免人員過度集中為由，限制學生上廁所，每個廁所都有專人看管，導致很多學生為了減少上廁所次數甚至不敢喝水，被網民批評為荒唐。



有自稱是家長的網民日前在人民網領導留言板向河南省鄭州市新鄭市委書記留言，反映龍湖三中每次只允許3名男生和3名女生去廁所，導致孩子為怕上廁所連水都不敢喝，嚴重影響到身體健康，且與班主任溝通也解決不了。

對此，新鄭市教育局周三（14日）回覆道，按照《鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部教育防控專班》（鄭疫防教專班〔2022〕62號）要求，學校要全面落實校園全鏈條閉環管理，強化小網格化管理，細化網格單元，嚴格分區管控。

經調查了解，龍湖三中制定了教室、宿舍、食堂、廁所四個管理辦法，並錯時錯峰、分批合理安排師生如廁，避免集中時段集中如廁。經過對學生如廁情況實地查看和對部分教師及學生的走訪，學校教學樓有多個廁所，每個廁所都有專人管理，控制入內人數，不造成人員過度集中，也留有足夠時間滿足學生如廁需求。

當局又指，教育局專項督查組現場要求學校加強學生飲食健康教育，教育引導學生科學足量補充水分，以滿足身體健康成長需要，加強學生心理健康教育，積極大膽向班主任老師或教師提出自己必要的需求；進一步細化完善學校廁所管理辦法，細化廁所責任管理、衛生間管理、衛生間巡查、廁所消殺通風等製度，做好負責任專項巡查、日常清潔、廁所消殺消毒通風記錄，切實推進學校廁所衛生管理不斷提升；加強班主任、值班老師等工作人員的培訓工作，進一步細化職責分工，確保師生錯時錯峰、有序如廁。

網民點睇：

「屎」不我待啊

人的生理需求，最基礎的權利都被剝奪了

防疫政策連人的正常生理需求都要壓抑嗎

都在一個教室上課了，至於搞這種沒用的規定嗎？

走火入魔了。廁所怕聚集，教室不怕

每天都在上演世界級大笑話，然後說都是為了你們好

請領導與同學們一起編入有序如廁的行列

以前經常反駁別人多管閒事的一句話，「你管天管地，還能管住別人拉屎放屁啊？」現在終於成現實了

這個回覆，簡直像是在做申論題。還真敢把申論答案應用到實際工作中，誰看了不豎大拇指

