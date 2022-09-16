湖北女中學生遭多人掌摑毆打　兩涉事未成年被行拘校長被免職

校園欺凌事件屢見不鮮。近日，湖北黃石一名女生在樓道被多人毆打的影片引起廣泛關注。當地通報指，已對兩名涉事學生進行依法行拘，並對涉事學校校長給予免職處理。



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事發於黃石市陽新縣三溪鎮，網傳影片顯示，在一處昏暗的樓道中，一名身著白色T恤的女生被逼下跪，旁邊多人對其進行掌摑、腳踢、扯頭髮等毆打行為，期間還有人用電筒照射她，並在一旁錄影。

相關影片被曝光後引起廣泛關注，當地警方即時介入調查。

周四（15日），陽新縣人民政府新聞辦公室對事件發布通報指，經查，三溪中學一名女生被女同學欺凌屬實。目前，警方已對涉事的學生伍某某、明某某（已滿14周歲不滿16周歲）依法處以行政拘留；對張某等不滿14周歲學生及其監護人依法予以訓誡，責令監護人嚴加管教。

通報續指，目前已在全縣開展校園安全隱患專項排查整治行動，嚴防此類現象再次發生，並對三溪中學校長姜某某給予免職處理，對分管負責人姜某某、班主任明某給予記過處分，對是否存在其他責任問題進一步深入調查。

網民評論：

「現在應該把年齡往下調。要受法律制裁」。



「不滿14的都敢暴力了」。



「施暴者被訓誡後沒多久這事就過去了，受害者卻要用一生去治癒」。



「感覺對霸凌者處罰太輕」。



「強烈要求修改未成年罪犯保護法」。

