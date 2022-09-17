深圳BB出生擁有「4手4腳」　醫生：全球罕見，病發率約50萬分之一

注意：文內圖片或引起不適，請酌情觀看！！！

深圳有孕婦近日誕下一名重約2.9公斤的男嬰，惟男嬰擁有「四手四腳」，情況極為罕見，需要緊急手術才能保住生命。幸運的是，男嬰身上的「寄生胎」最終被成功取下，術後男嬰的身體亦恢復良好，目前已順利出院。



男嬰身上的「寄生胎」經過手術被成功取下。（羊城晚報）

據《羊城晚報》報道，嚴女士（化名）今年1月發現懷孕，一家人都高興不已。不過兩個多月後，她孕檢時卻顯示腹中胎兒多處異常，經過進一步檢查發現，原本單卵雙生的雙胞胎因一名胎兒發育不良，「鑽」進另一胎兒的身體內，僅見四肢及臀部。

輾轉多間醫院後，醫生們一致懷疑為寄生胎，不過就認為孩子出生後經過手術可以像其他孩子一樣正常生活。及至8月22日，嚴女士產下一名重約2.9公斤的男嬰，患兒很快被轉運至新生兒重症監護室。

嚴女士誕下一名重約2.9公斤的男嬰，惟男嬰擁有「四手四腳」。（西部決策）

通過檢查，患兒有正常外觀、胸部與寄生胎相連。寄生胎則重達260多克，沒有頭、沒有心臟，卻有一雙手腳及外生殖器，而且外生殖器有泌尿功能。經過影像檢查發現，寄生胎與患兒不僅胸部有骨心連接，而且還有血管、腸管相連，術前判斷患兒肝臟疑似進入寄生胎。

除此之外，心臟超聲還發現，患兒有室間隔缺損，卵圓孔未閉，動脈導管未閉，肺動脈高壓等問題。深圳市兒童醫院普外一科副主任毛建雄認為，在心臟條件不好的情況下還要給寄生胎供血，這加重了患兒的心臟負擔，「必須盡快手術，否則可能會有生命危險。」

術後男嬰的身體恢復良好，目前已順利出院。（九派新聞）

經過多學科討論，8月24日，深圳市兒童醫院專家團隊為患兒進行手術。耗時3小時20分鐘，克服了患兒髒器小、血管細，寄生胎部分血管、重要器官與患兒相通等難點後，寄生胎被成功切除，手術順利完成。

據了解，寄生胎是一種罕見的先天性疾病，遺傳學上又稱「胎中胎」，發病率為50萬分之一至100萬分之一，目前全球僅報道過200多宗。而中國是新生兒出生缺陷率較高的國家之一，每年新增出生缺陷兒約90萬宗，平均每35秒就有一個缺陷患兒出生。