龍鳳胎出生僅重3.5磅　美女主播早產大失血後痛哭：怎麼這麼小

台灣美女主播楊智捷，因甜美外型和知性專業，受到不少觀眾喜愛，今年3月時才宣布懷孕5個月的喜訊，沒想到她近日卻透露自己早產，一對龍鳳胎都只有1600克（約3.5磅）左右，甚至她產完後還大出血，整個過程相當驚險，嚇壞眾人。



楊智捷在和老公結婚7周年之際迎來愛的結晶，3月時才宣布懷孕5個月的好消息，但因為她懷的是雙胞胎，再加上身為完全性前置胎盤的高危險妊娠產婦，很怕出現無痛性的大出血，夫妻倆決定提前剖腹，然而她卻比預定的日期還要再早12天出血，緊急剖腹後，發現雙寶都只有1600克左右，讓她不禁爆淚：「怎麼這麼小？」

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楊智捷的老公也在臉書寫下，自己雖然有同樣的疑問，但還是努力安撫老婆「沒有很小啦，而且他們都有在呼吸，很棒！」，怎料到這裡驚悚劇還沒演完，楊智捷產後在恢復室腹部突然不斷出血：「看到看護墊上滿滿的血，我被這個血量嚇得說不出話來……怎麼會這樣？會不會發生什麼事？」

醫護一看到就馬上安排輸血，安排塞劑止血藥物、用2公斤的沙袋加壓腹部，最後直接在子宮塞入紗布協助止血，事後護理人員也透露，確實有點驚悚，因為手術時已經失血1200c.c，術後光下午又失血至少1300c.c，所以她們才會一個下午不斷出入病房，所幸最後狀況穩定下來，有驚無險。

楊智捷老公說，剛出生的龍鳳胎寶貝在加護病房保溫箱裡，身上一堆裝備，妹妹體重一度還掉到1400克多，令楊智捷相當崩潰，幸好經過一個月的照顧，雙寶狀況越來越好，也跟著他們一起出院，「希望再過一陣子，能更開心地跟大家分享他們白白胖胖的模樣」。

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