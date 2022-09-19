貴陽大巴翻側遇難者來自同小區　知情者：死者所住樓棟無確診病例

貴州黔南州昨日（18日）凌晨發生嚴重交通意外，一輛載有47人的客車行駛期間翻側，事故造成27人遇難，20人受傷，大部分為貴陽雲巖區向陽大院轉運去荔波隔離的涉疫居民。

事故引起大量爭議，民眾要求當局徹查原因。當地官員稱，將涉疫人員大規模轉運到異地，或與貴陽市區酒店容納能力不足有關。另有知情者透露，遇難者居住的樓棟並無確診病例，但仍然被要求集中隔離。

貴陽市政府已委託貴陽市律師協會徵集多名律師，為死者家屬提供法律援助服務。



《財新網》報道，事故車輛所載人員多數來自雲岩區向陽大院。向陽大院位於貴陽市雲巖區，該區是貴陽的老城區，人口較為密集，疫情多點爆發。向陽大院周邊小區多位高層居民稱，上周六（17日）晚上8、9時，大批身穿藍色防護服、戴口罩的向陽大院居民拿着行李在樓下集合，隨後登上車牌號為貴A75868的大巴。

家住向陽大院的90後少女小雅，在本次事故中不幸遇難。朋友周潔憶述，上周六晚約8時，小雅接到防疫人員通知要出去隔離幾天，「小雅問為什麼，工作人員說是小區下面有污染源，白天的時候，小雅說對面樓棟已經被貼了封條」。

車上乘客大部分為貴陽雲巖區向陽大院轉運去荔波隔離的涉疫居民。（微博＠深藍財經）

周潔稱，小雅所在的樓棟沒有確診病例，但不清楚樓棟有沒有密接人員，她最多算是次密接者。當晚，小雅和妹妹被送走集中隔離，「她說整棟樓的人都被拉去隔離，很多人、很多車，陣仗很大」，她們起初不知目的地在哪，直至後來才聽說是去荔波隔離。

小雅向周潔發送的訊息顯示，大巴車當晚10時許從貴陽出發，「穿了個藍色隔離衣，路上不開窗、不通風」。凌晨1時33分，小雅又發消息稱「坐太久了，屁股都坐麻了」。

周潔表示，昨日凌晨5時許曾向小雅發訊息，「她沒回我，我以為她已經安頓好睡覺了，中午11點多又發消息，她還是沒回我。下午1點半看到新聞的時候心裏咯噔一下，打電話過去電話就打不通了」。直至下午4時許，周潔才從小雅的親人口中得知她已離世，小雅的妹妹則腳部受傷，沒有生命危險。

載有47人的客車行駛期間翻側，事故造成27人遇難，20人受傷。（微博＠深藍財經）

當地官員表示，將涉疫人員大規模轉運到異地，或與貴陽市區隔離點不足有關。據悉，貴陽市的省委省政府的公務酒店也被用作隔離點。上周六，貴陽市在防疫新聞發布會上提到，由於隔離人數多，範圍廣，貴陽市已啟用的酒店難以完全接收，需要運送至兄弟市州進行規範化的隔離管理。

微信公眾號@貴州酒店集團有限公司的一篇文章披露，9月12日，700餘名來自貴陽樂灣國際實驗學校的中小學生入住該集團所屬貴州飯店迎賓樓隔離觀察。文章稱，貴州飯店迎賓樓作為保障國際國內重要會議和重要接待任務的酒店，開業30多年來第一次用作防疫。

報道指，本次事故的死傷者，原定被送到荔波隔離。雖然荔波距離貴陽約240公里，但並非最遠的隔離點。前述官員介紹，有當地居民曾被送去距貴陽約380公里的銅仁松桃縣，距貴陽約300公里的興義市也接納了貴陽轉運的隔離人員。

肇事的大巴車損毀嚴重。（微博＠深藍財經）

貴陽市昨晚通報，車牌號「貴A75868」的大巴車為貴州黔運集團有限公司所有，為抗疫轉運徵用車輛。該車核載49人，事發時車上載有47人，包括司機、1名隨車工作人員，其餘45人均為雲巖區涉疫居民，當時被送往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察。

該車於9月18日凌晨零時10分從雲巖區出發，2時40分駛至黔南州三都至荔波高速32公里處時側翻，墮入路邊深溝。截至18日晚9時，事故共造成27人遇難，20名傷者已送院救治。《貴州日報》報道，經救治，4名重傷者暫無生命危險，其餘16名傷者病情平穩。