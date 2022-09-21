女新生全家三代13人考上同一大學　網民：校慶晚宴可以直接坐一桌

遼寧大連海事大學輪機工程專業新生劉芮瑄近期開始其大學學業與生活，而值得一提的是，她就此成為家族中第13位考入該校的成員，令不少網民嘖嘖稱奇，甚至認為情節可被拍成電視劇。



據悉，這61年內，劉芮瑄的外公（輪機工程專業）、外婆（輪機工程專業）、五姨公（基礎部師資班）、大姨（管理信息系統）、爸爸（計算機及應用）、媽媽（本科國際海事 研究生國際法學）、二姨（法學碩士）、舅父（航海技術專業）、舅母（國際經濟法）、五姨（道橋專業博士）、五姨夫（道橋專業博士）、表哥（計算機及應用）皆先後考入大連海事大學，堪稱一段傳奇。

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這段傳奇要從1961年說起，當年，劉芮瑄的外公潘吉元懷著為國家進行海洋建設的夢想考入了大連海事大學前身大連海運學院的輪機工程專業，同年，外婆朱雲霞也考入同一專業，兩人就此從校園開始相識、相愛。而在他們耳濡目染下，劉芮瑄的父母以及一眾親戚也不約而同地選擇了同一所學校，大連海事大學的校名可謂深深地烙印在劉芮瑄家族中。

除了見證了母校的發展及變遷，劉芮瑄家族三代人還見證了中國航海事業的蓬勃發展，當中，外公成為了高級輪機長，外婆、大姨成為船舶工程師，舅父是現任遠洋船長，劉芮瑄勢將這傳統傳承下來。

網民點睇：

學霸家庭

基因很重要

三代海大人，一生海大情

一家人可以包條遠洋大輪船了

這要是有校慶晚宴，一家人可以直接坐一桌了

61年的時間記錄了這個大家庭的追夢故事，感覺可以拍個電視劇啦



大連海事大學。（學校官網）

大連海事大學是一所以航運為特色，多學科綜合發展的交通運輸部直屬理工類院校，為晚清至中華人民共和國建立40餘年間，中國僅有的三所海運高等院校合併而成。

該校是中國著名的高等航海學府，有「航海家的搖籃」之稱，且是國際海事大學聯合會成員。現為交通運輸部所屬的全國重點大學，國家「雙一流」建設高校，也是交通運輸部、教育部、國家海洋局、國家國防科技工業局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共建高校。