四川獲637分「學霸」高考生篤定入名校　遇充氣泳池爆裂事故身亡

16日（上周六）晚上，四川遂寧市蓬溪縣一個遊樂場的大型充氣泳池發生爆裂事故，最終造成1死7傷慘劇。

據內媒最新報道，事發時不少在泳池裏玩水的遊客被巨大的水流沖至下方河流中，而男死者事發時則被沖到充氣泳池旁的蓄水池裏。男死者為一名應屆「學霸」高考生，今年高考成績達637分，本來已篤定可以升讀名校，他的同學得知消息後覺得很可惜，嘆惜「他的人生才剛剛開始」。



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內媒《澎湃新聞》報道指，遇難男生的一名校友表示，男生曾就讀於遂寧市東辰榮興國際實驗學校，今年高考考了637分，「985已經沒問題了」（內地的「985工程」高校總計39所，均為名校）。

內媒《九派新聞》的報道指，事發時鄧女士正在泳池裏玩耍，聽到有人說「漏水了」，鄧女士形容「一下子就倒了，你根本反應不過來，中間的人你看到他被沖走，你也無能為力」。

鄧女士其後也參與了現場的救援工作。她表示，被沖進水中的大人及兒童都有不同程度的受傷。有的人被鐵絲刮傷，有的人在滾落的過程中撞到石頭。

在場人士證實，遇難男生是在充氣泳池旁的蓄水池裏被發現的。蓄水池在充氣滑梯旁，介於充氣泳池與防護網中間，一般用於存儲、靜置、過濾從河裏抽取的河水。

在場人士表示，蓄水池的水位較淺，大家都沒有想到會有人被沖到裏面。遇難男生被發現時，被泳池的碎膠帶纏著，周圍還埋著泥沙。男生被打撈上岸後，參與救援的居民和消防員先後為他做了心肺復蘇，但最終搶救無效。

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據早前報道，涉事遊樂場中有成人和兒童的充氣游泳池，水深在0.8—1米之間，事發時不少大人和孩子在裏面玩，出事原因是泳池池壁破裂。

有目擊者表示，垮塌的充氣泳池下方還有兩個深水池，水深在1米5上下，深水池下方是堤壩，再往下就是一條河，河水不深，也在1米左右。

這名目擊者又提到，從垮塌泳池到下方的河流，高度落差約有十幾米，即便水域都不深，但遊客被瞬間沖下，非常危險。

出事五天前遭投訴

涉事遊樂場於本月8日剛剛開業，就在出事五天前（11日），已有網友在人民網的《領導留言板》上向蓬溪縣委書記留言，投訴該場所存在嚴重的安全隱患。投訴內容涉及交通安全隱患、醫療安全隱患等，更指遊樂場是臨時搭建未辦理任何經營相關證件。

在游泳池相關部分，投訴內容稱「深水區有兒童遊玩。游泳區域單獨隔離禁止家長進入陪同，負責看護的人員沒有經過專業的溺水救援培訓，均是無證上崗」，又指「夜間照明設施差，燈光昏暗，不能清晰準確的判斷是否有兒童溺水現象，無法第一時間進行救援」，以及「游泳池水沒有及時更換及消毒，水質差，有氣味」。該網友更建議相關部門勒令停業整頓。