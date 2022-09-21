藝考老師控性騷擾後致歉　稱「重口味教學、人性的惡」讓考生更好

內地知名藝考機構「影路站台」男教師杜英哲和北京電影學院2020級導演系本科生趙韋弦近日被女學生在網上實名舉報騷擾多名女生，多位被騷擾、侵犯隱私的受害者聯合發聲，在網上引起熱議。

有145萬粉絲的網紅舉報人「施子怡」今（21）日轉發了杜英哲第二次回應，杜英哲發聲道歉。施子怡19日曾實名爆料稱，「杜英哲的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。」

海淀警方通報，經初步查明，趙韋弦涉嫌相關違法犯罪，已被依法刑事拘留；警方正調查杜英哲涉嫌違法犯罪的線索，後續將根據調查結果依法處理。



據內地媒體《鳳凰新聞》報道，杜英哲回應21位女性受害人對其的指控，稱存在誇大和不實，但不再反駁，做錯了就是做錯了，反駁也不能把100%社會性死亡變成99%。

杜英哲強調他的「重口味教學」是利用人性中的惡讓藝考考生成績更好，但最終自己沒能控制住人性的惡，自己也被吞噬。又說他的初心不是壞的，教學中的投入也是真的，「metoo」運動的初衷不是讓更多弱勢群體被傷害，而不是強化仇恨，甚至被濫用和洩私憤。

「當然，我不是在推卸責任，如果被傷害的人認為我應被嚴懲，可向警方報案，我會配合調查」杜英哲說。

杜英哲早前曾發朋友圈回應，否認施子怡的爆料，承認教學方法存在爭議，但願意和女孩們對話，又說施子怡的文章道聽途說，都是虛假描述。隨著風波不斷發酵及更多細節曝光後，杜英哲發聲道歉，自稱已經社會性死亡。

（微博@施子怡）

施子怡：教育界最嚴重的性剝削

內地知名藝考機構「影路站台」男教師杜英哲被網上實名舉報騷擾多名女生。施子怡19日晚發長文稱，「我也是北電的學生，這次也被趙韋弦騷擾了。但藝考圈有所有人心知肚明的一個秘密，趙韋弦的藝考老師，影路校長杜英哲，有更嚴重一萬倍的惡行。他的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。十五年來，幾百未成年受害女性，活在這件事的陰霾之下，每個人都覺得害怕，每個人都不敢說。借這次趙韋弦的熱度，我們幾個小女孩，決定勇敢一次。」

施子怡寫道，「杜英哲會對每個看中的女生進行肢體騷擾，在過程中發現她們軟弱、不敢反抗的話就繼續威逼利誘發生關係。他會看人下菜，能猥褻到什麼程度就到什麼程度，強吻、摟抱、撫摸都是常有的事。她們都是未成年的藝考生，十幾年來不知道多少人。」

文章提到，杜英哲是內地業內最知名編導類藝考機構「影路站台」的校長，今年40歲，畢業於北京電影學院01級文學系本科，18級文學系碩士，是《小鯉魚歷險記》的編劇之一。杜英哲2007年正式成立藝考機構，至今15年，巔峰時期一屆有500名學生，每一屆都有很多女生受害，就其目前了解到的最早的受害人可以追溯到07文學系。杜英哲甚至私下和施子怡炫耀睡過上百名學生，「我就是電影界的教父。」