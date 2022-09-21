唐山農田驚現「大媽天團」　偷白薯被發現竟處事不驚揣入懷中

繼湖北長者「組團」偷盜南瓜後，河北又出現長者「組團」偷挖白薯，有人更開來電動三輪車裝載「戰利品」。



河北唐山出現長者「組團」偷挖白薯的情況。（沸點視頻）

來自河北唐山的李先生在當地承包了兩百畝田地種植白薯，到了收穫的季節自己還未來得及收穫，卻慘遭當地長者偷挖。李先生表示，這群長者一挖就是連續好幾天，自己有嘗試制止但未果，「我去了她們也不走」，甚至以報警相威脅後，她們還不以為然地往衣服裡裝白薯。

網傳畫面顯示，多名大媽蹲在田地中挖白薯，不少人將挖出的白薯裝進提前備好的編織袋帶走，更有甚者開著電動三輪車，將「戰利品」運走。

李先生對此倍感無奈，他更表示自己寧願出120元（人民幣，下同）一天的工資，僱傭這群偷挖的大媽來幫忙收白薯，也不希望她們來偷。

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根據《治安管理處罰法》第49條規定，盜竊他人公私財物的，處5-10日拘留，可併處500元以下罰款；情節較重的，處10-15日拘留，可併處1000元以下罰款。而對於多次實施盜竊行為，《刑法》第264條盜竊罪明確規定，實施過3次以上盜竊行為的，將定性為犯罪，處3年以下有期徒刑，併處罰金。

網民點睇：

「這已經不是偷了，明搶了」。



「無法無天，法不責眾？管不了？」。



「以後沒人會來這裡搞經濟了，子子孫孫窮下去」。



「法律是擺設哦，已經看到好多起了」。



「再等20年，等這一批愛佔便宜，為老不尊，倚老賣老的老年人死了，社會就變好了」。



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