UFO伴巨光現新疆　網民笑指外星人開遠光燈　真相或與俄羅斯有關

每當有不明飛行物（UFO）出現，都會引發坊間的好奇心，繼而進行各種猜測。周三（21日）晚上約10時，新疆阿勒泰地區福海縣上空便突然出現不明飛行物，而且會發出巨大的白光，非常顯眼，導致不少網民笑稱這是外星人訪問地球，是天太黑「開了遠光燈」。不過事件也許有科學解釋，一些天文博主認為，這可能是同日發射的俄羅斯載人飛船。



克拉瑪依、伊犁及阿勒泰等多地當晚皆有居民拍攝到該不明飛行物出沒，據多張由網民拍攝的圖片顯示，該不明飛行物傾斜朝向地面，還發出了巨大的白光，感覺猶如拖著長長的尾巴劃過天際，畫面十分壯觀。

有目擊者表示，其飛行速度很快，扇形拖尾的面積很大；亦有不少網民判斷，從角度可以分析，該不明飛行物的高度並不高。而消息一出，隨即引起熱烈討論，不少網民紛紛把茅頭指向外星人，認為是其在作祟。

克拉瑪依市政府辦工作人員周四（22日）上午就事件回應表示，他們已注意到網上的影片，目前暫不清楚具體情況。阿勒泰哈巴河縣政府辦工作人員則表示，周三晚，相關部門均未監測到異常，暫不清楚是什麼物體發出的光，並建議民眾不用過於擔心，正常生產生活即可。

網民點睇：

外星人來了，怕不怕

中國先進武器展示

不該問的不要問

普通自然現象，大家不要聯想

就是人類發射的飛行器唄，別老想著外星人



值得一提的是，出現不明飛行物的時間點，恰好與俄羅斯向國際太空站發射的「聯盟MS-22」載人飛船十分相符，因此一些天文博主認為，畫面出現的正是聯盟「聯盟MS-22」的身影。

出現不明飛行物的時間點，恰好與俄羅斯向國際太空站發射的「聯盟MS-22」載人飛船十分相符。圖為搭乘「聯盟MS-22」的3名太空人。（AP）

報道指，莫斯科時間周三下午4時54分，即香港時間晚上9時54分，「聯盟-2.1a」火箭搭載「聯盟MS-22」飛船自哈薩克境內的拜科努爾發射場升空，隨後進入預定軌道。

飛船於莫斯科時間當晚8時6分，即香港時間翌日凌晨1時6分，與國際太空站俄羅斯艙段的「黎明」號小型試驗艙完成對接。

今次將有3名太空人進入國際太空站，當中2人來自俄羅斯，1人來自美國，他們將在國際太空站工作188天。