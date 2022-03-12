北京天空出現巨型神秘光圈　網民：以為是UFO　真相竟在「鳥巢」

3月11日晚間，北京上空突然出現一個巨型的神秘光圈，引發網民熱議，「巨型光圈」的照片也在網絡廣為流傳。清華大學更也在官方微博分享，問網民「有多少人以為剛看到UFO了?」引發熱議。



中國氣象局主管「中國天氣網」微博11日晚間回應，「別猜了，是北京鳥巢的燈光打到雲上了。」據了解，北京冬殘奧會閉幕式11日晚間在北京國家體育場（鳥巢）裡進行彩排，內地氣象專家指出，由於當天陰天雲層較厚反射率高，當地面強光照向空中打在雲上，便造成了此種特殊景象。

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北京冬殘奧會 13日在鳥巢閉幕

《新華社》報道，北京2022年冬殘奧會閉幕式將於13日在鳥巢舉辦，導演沈晨接受專訪時透露，閉幕式的主題為「在溫暖中永恆」，鳥巢將會有一個特殊的裝置配合主視覺形象，記錄過去9天賽事的感人瞬間，國家主席習近平也將出席。目前中國隊在北京冬殘奧會取得18面金牌18銀面銀牌以及22銅，居於第一，烏克蘭則以10面金牌居於第二。

沈晨提到，開閉幕式總導演張藝謀對於冬殘奧會開閉幕式的定位是「溫暖感人」。他指出，冬奧會開閉幕式更多的是唯美的環境、中國的文化概念等等，但是冬殘奧會開閉幕式想表達的是殘疾人自己的故事，將由此來完成溫暖和感人的瞬間。

沈晨提到，因為導演組希望能讓溫暖成為「永恆」，決定在冬殘奧會開幕式主視覺形象同心圓的基礎上，在鳥巢的場地中央，外加一個特別的舞蹈美術道具，結合地面屏幕，呈現「溫暖感」「記憶感」「包容感」的統一。他提到，閉幕式的表演者中，有約30%的殘疾人參與。