疑因喝生水感染寄生蟲！廣東女子顱內被取出27厘米活體裂頭蚴

廣東女子長期反覆出現頭痛症狀，且陸續吃藥亦於事無補。近期赴醫院檢查後，竟愕然發現顱內有一條長達27厘米的寄生蟲。



今年20歲的雯雯（化名）經常會出現頭痛頭暈、嘔吐及肢體麻木，曾被診斷為「腦膠質瘤」，惟服藥2年多的時間後症狀竟絲毫未有改善。

隨著症狀的加劇，暴瘦了20多斤的雯雯來到醫院進行檢查。醫生判斷，雯雯的症狀並非腦腫瘤，而是符合寄生蟲遊走的表現。在進一步進行腰椎穿刺及血清檢查後的結果顯示，雯雯的裂頭蚴感染為陽性。

隨後，醫生在全身麻醉的情況下為雯雯實施了裂頭蚴抓取術，最終，一條淡黃色的＼、長約27厘米的裂頭蚴被順利取出。通過分析，醫生認為這與雯雯從小經常飲用生水有關，並稱這隻寄生蟲「有些年頭了」。

據了解，裂頭蚴屬於曼氏迭宮絛蟲，是一種寄生蟲。成蟲後呈白色，長可達60-100厘米。幼蟲寄生於劍水蚤、蛙類、蛇，成蟲後多寄生在貓、狗等食肉動物的腸道內。

而裂頭蚴一旦進入人體會寄生在腸道引起消化道的一些症狀，裂頭蚴的幼蟲也會從腸道遷移到人的皮下、眼睛、口腔、內臟（腎、肺）、腦、脊髓等器官中，從而引發裂頭蚴病。