愛吃生食注意！湖南女體內排出近5米長寄生蟲　全因這一飲食習慣

湖南長沙一名女子因有長期生食海鮮、牛扒的習慣，而感染寄生蟲，令人毛骨悚然的是，她從體內排出的寄生蟲竟長達4.95米。醫生對此提醒，一般患者發現寄生蟲感染的異樣後，就代表病情已經非常嚴重，因此將食物煮熟才是最安全的保障。



白色條蟲鑽出人體後依然在地上蠕動。（微博）

綜合內地媒體報道，長沙一名女子近期發現，經常有白色條蟲從自己體內鑽出。據影片顯示，白色條蟲有幾厘米長，鑽出人體後依然在地上蠕動。

為此十分恐慌的女子到醫院進行身體檢查，經醫生初步判斷認定這是牛帶絛蟲的孕節片，後通過治療，女子竟從體內排出一條4.95米長的牛帶條蟲。

那麼，為何一條如此長的寄生蟲會出現在該女子體內？其長期食用生醃海鮮、未熟的牛扒、生魚片等食物的飲食習慣引起醫生的注意，醫生判斷這與感染寄生蟲有很大關係。

以生醃海鮮為例，在製作過程中會添加含有白酒的調料，以起到所謂殺菌和殺寄生蟲的作用，而商家通常在幾小時的醃製後就直接給顧客食用。同樣，為追求完美口感，不少人亦選擇食用半生的牛排，醫生指出，「各種對牛扒的處理，只要沒有全熟，就依然有感染寄生蟲的風險。」

醫生提醒，「民間關於白酒殺菌的說法，有一定的局限性」，白酒並不能短時間殺死微生物，生醃海鮮中可能攜帶多種致病菌，還可能存在肝吸蟲和異尖線蟲等寄生蟲。且一些寄生蟲感染人體，初期甚至沒有任何症狀，「生食頻率越高，感染概率也就越高。」因此，應謹慎生食，將食物煮熟才是安全的保障。