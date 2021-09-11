慎入︱泰國病人「嘴裏拉出蟲」影片熱傳　專家籲愛吃生食者注意

生食若沒有經過妥善處理，人類吃下肚後可能就有寄生蟲在體內成長，泰國網友近日瘋傳一段「嘴裹拉出蟲」的影片，專家則解釋，這應該是「絛蟲」，最長能長到18米。
泰國粉專「เจ๊ม้อยv plus」9日PO出這段影片，內容顯示，該名患者被麻醉後躺在手術台上，醫生則從他口中拉出黃色、麵條狀的寄生蟲，畫面相當驚悚。
▼▼▼慎入！按圖即睇從嘴裡拉出蟲的過程▼▼▼
泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn）生物科系教授傑薩達（Jessada Denduangboripant）則在Facebook對此表示，這部影片是在佛統府一家醫院拍攝，醫生透過腸鏡發現這條寄生蟲，再從患者口中拉出。
傑薩達指出，「絛蟲」一般約長2米至5米間，最長可達18米，通常民眾會因為吃到有蟲卵的牛肉、豬肉被寄生，建議大家不要吃生食。
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