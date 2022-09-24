婚禮司儀被新郎邀吃喜宴　新娘竟以此拒付佣金：那桌菜比尾款還貴

浙江寧波一位司儀主持完婚禮儀式後，被新郎盛情邀請吃喜宴。惟新娘事後認為，早前與司儀約定的服務中並不包含餐食，更以「一桌菜都比尾款貴」拒絕向司儀支付2000多元（人民幣，下同）的費用。



萬先生曝光自己與新人的聊天記錄。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，司儀萬先生有十多年的婚慶主持經驗，雖曾遇到各種意外情況，但今次被新娘指責以及扣掉2000多元，令他後悔不已。

萬先生說，「新人夫婦邀請我主持的時候，詢問過要不要準備飯菜。我們常年做這個，酒席已經吃膩了，就說不想打擾他們，不用訂飯。」但當日婚禮主持的效果比較好，結束主持準備離開時，自己與助理被新郎一把拉住，希望留下吃完飯再走。

萬先生續稱，原以為新郎只是客氣一下，惟自己推脫著想要離開時，新郎卻說「不吃就是不給面子」。最終，萬先生在新郎的安排下到一張枱用餐。

但到了翌日，萬先生向對方索要2140元尾款的時候，卻被新娘詢問「是不是吃婚禮上的酒席了」，新娘指，自己並不清楚事情的經過，「但當時新郎喝了酒，腦子不清楚了，你不應該拒絕或者問我的意見嗎？」

新娘還稱，自己在敬酒期間無意間看到萬先生在埋頭吃，為此感到吃驚，「那桌酒席誰吃的誰買單，用尾款抵扣，差價也不用補，雙方兩清。」

萬先生對此稱，自己從業這麼多年來第一次遇到這樣的情況，已經成為職業生涯的教訓。他又說，「就當給新人隨份子錢了，畢竟人家也沒有明確說讓你免費吃。」

網民點睇：

「辦不起婚禮可以不結」。



「二婚別接他們兩的」。



「這對新郎新娘，也太不講究了吧」。



「被邀請了難道還不是免費吃？以後誰要請我吃飯我難道還要問一句是不是免費嗎？」。



「新郎請的，新娘扣的，演XX呢兩位，直接說主持鼻屎沒扣清直接剪錢得了」。

