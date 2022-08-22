內地夢幻婚禮「新郎突被當眾搶走」　新娘笑到臉變形一刻瘋傳

許多飼主都會把毛孩當成一輩子的家人，希望牠們也能參與自己人生中所有的重要時刻。內地一對新人即牽著愛寵「走紅毯」，不料活潑的狗狗卻在婚禮進行到一半時「搶走新郎」去追馬，讓新娘笑到臉變形。



內地一名小紅書女網友「CYY」，前陣子在四川省甘孜州康定縣的亞拉雪山景區舉行一場浪漫小婚禮，邀請了少許親友見證人生最重要的時刻。而這場婚禮她也帶上了愛寵拉布拉多，希望一起邁入人生下個幸福階段，卻意外鬧出逗趣插曲。

在一系列美麗草原中的婚禮照片可以看出，典禮進行時新郎左手牽新娘、右手則是拉著愛寵拉布拉多的牽繩，場面溫馨又美麗。不料，拉拉卻突然被遠方的「馬群」所吸引，感覺對了直接「全力衝刺」朝馬群奔去！

新娘笑到臉變形 點擊放大瀏覽爆笑一刻：

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手上纏著牽繩的新郎根本還來不及反應，就直接被力氣超大的愛犬「拖走」，新娘眼看老公要被搶走便伸手去拉，但已經來不及，等親友們回過神時，新郎已經被拉拉一路帶到30米外的遠方。大家笑成一團，新娘更是在原地笑到臉變形，盡責的婚禮攝影師則是掌握這關鍵時刻，幫大家狂拍照留念。

新娘之後也在留言區表示，帶愛寵參加婚禮是因為把狗狗當成家人，愛寵平時都在都市生活，很少有那麼大空間可以自由奔跑因此看到馬才會這麼興奮。而老公「被拖走」則是因為自家拉拉重達30公斤，且老公當下毫無防備才會直接被拉到30米外。但這對新人非常滿意這場意外插曲，覺得非常逗趣且極具意義！

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