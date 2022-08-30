瀋陽新人攜手乘地鐵去舉辦婚禮　新娘：方便不堵車低碳環保

遼寧瀋陽日前一對新人攜手坐地鐵去婚禮現場，引發網友關注。新人因舉辦婚禮的地點離地鐵口非常近，攜手坐地鐵前往婚禮現場。新娘稱，訂完酒店出來看到地鐵站口，先生突然就開玩笑說坐地鐵接親，想著地鐵節能環保還不堵車，決定坐地鐵。不少網友說：「這是最貴的一輛婚車，價值千萬。」



內地媒體《九派新聞》報道，新娘程女士表示，她和先生是高中同學，大四時兩人確定戀愛關係。年初準備婚禮時，他們還在考慮安排車隊，後來剛出酒店就看到了地鐵站口。

她提到，那時候她的先生突然說，要不我們就坐地鐵接親吧。本來是一句玩笑話，後來又覺得地鐵節能減排、低碳環保，主要是方便還不堵車，兩人一拍即合，決定坐地鐵去婚禮現場。

近日，遼寧瀋陽。因舉辦婚禮的地點離地鐵口非常近，新人攜手坐地鐵前往婚禮現場。新娘程女士稱，訂完酒店出來看到地鐵口，先生突然就開玩笑說坐地鐵接親，想著地鐵節能環保還不堵車，所以一拍即合決定坐地鐵，沒有準備迎親車隊。（微博@呼市人的呼市事）

程女士表示，最開始兩人提出坐地鐵的想法時，雙方父母都不太理解，但是沒有排斥，只是說讓他們自己考慮好。父母都很開明，後來都同意了。因為婚禮當天精心準備了很多創意，所以為了保持神秘，坐地鐵的事情沒有和太多朋友說，只和兩個伴娘簡單說過，她們都很願意。

她說，「本來是打算記錄生活隨手發的視頻，沒想到得到了大家這麼多的關注和祝福，我和我先生都覺得特別溫暖、特別幸福。」

她續說，「雖然在車廂里大家可能比較害羞，沒有主動搭話，但是在評論裡看到了有和我們一節車廂的網友、有地鐵換乘時偶遇的網友、有在朋友圈裡看到路人視角的網友、有通過朋友吃到我們喜糖的網友……」

「總之，我和我先生很感謝大家的祝福，也一定會繼續恩恩愛愛的過好自己的小日子。」她幸福的說。