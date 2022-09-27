深圳曱甴集體出街滿地爬！這季節「又密又肥」　男孩子嚇到腿抖

深圳市有地方曱甴大爆發！網傳當地民眾拍片顯示，一男孩被回家路上滿地的蟑螂嚇到腿抖。拍攝者李先生介紹，前幾天該地區剛在消毒水溝，曱甴就全跑到路面上來了，這個季節的曱甴也比較多，而且還特別肥大。



李先生表示，這名男童想出門到外面買東西，結果遇到如此多的蟑螂，把他嚇到了，兩腿都在顫抖，讓他覺得「有點搞笑」。

對此，不少網民表示：「看得出他是真怕」、「有一次街道殺蟑螂，我上班路上看手機，然後就走進了這樣一條街道，嚇死我，鬼叫著跑出來」、「我慶幸我生在北方，蟑螂（讓）我能直接原地去世」。

報道指，這季節不僅廣東多蟑螂，連福建的蟑螂也色澤油亮、體格壯碩，還隨處可見，有網民表示：雖然是土生土長的福建人，但是真的很怕蟑螂，希望蟑螂能夠滅絕。

對於網民「滅絕蟑螂」的期許，內地傳媒報道稱，蟑螂難以滅絕，原因有三：

1. 能吃耐餓：蟑螂最愛吃香甜、油性大的食物，也吃紙張、膠水、肥皂等，消化能力、耐飢餓能力非常強，美洲大蠊在有水沒有食物的情況下可以存活3個月。

2. 難以殺滅：蟑螂的卵莢外面一層殼對蟑螂的卵起到一個很好的保護作用，一般殺蟲劑都傷害不到它。

3. 繁殖能力：一隻德國母蟑螂在溫濕度合適、食物來源很豐富的情況下，一年可以形成大概1000萬隻蟑螂的龐大家族。

曱甴存活能力極強，易入侵家居！（VCG）

網民熱議：

「我們廣東的蟑螂，一個都能嚇死人」

「廣東的下雨天跟爆漿的蟑螂屍體最配了（不是，對不起，只是想起來一些畫面😭）」

「想到《木乃伊》（註：The Mummy，港譯《盜墓迷城》）電影裏，一群聖甲蟲湧出來的畫面了」

「我一腳下去起碼五個」

