女童被電梯扶手帶上天　熱心男出手救人卻被批「手的位置不對」

上海一名女童疑被商場電梯扶手帶離地面並掛在高空，雖然她雙手緊攥著扶手，但看了仍讓人怵目驚心，這時兩名男子趕來相助，其中一名男子當時拉著女童的手臂，後又托住女童臀部，才成功將她抱離扶手。

然而救人影片在網上傳播後，卻出現一些譴責男子救人姿勢的言論，認為男子的手托住女童臀部「位置不對」，引起爭議。



網傳影片顯示，女童在商場玩耍時翻到懸空的扶手電梯外，被扶梯帶上高空，眼看愈來愈高，嚇得小夥伴連聲尖叫。好在女孩沒有鬆手，被卡在最高點的玻璃縫中，才沒有跌下來。聞聲趕來的兩位男士將其救下，才讓她倖免於難。

然而，影片發布後，有人批評救人男子速度太慢，「不慌不忙」，亦有人指責男子在托舉孩子時，手放的位置「不對」。

事發影片逐格睇：



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網民為男子發聲：思想不行看甚麼都扭曲

對於嫌其不慌不忙走來的言論，男子表示，他起初並不知道女孩的險境，以為孩子是在玩，且樓梯周邊護欄上還有廣告畫面，阻擋了他的視線。

亦有網民為男子發聲：「只會在鍵盤上指點江山的人，卻對現實中挺身而出的壯舉指手劃腳，尤其那些指責男子手放不對位置的，這些人的心是真髒」、「抱孩子這麼抱很正常，我孩子周歲時候拍全家福自己這麼抱孩子，拍出來第二回看才注意到手放的地方不好看。危難關頭下下意識行為，怎麼可能顧及那麼多，能往這上想的是自己思想不太行吧，看到甚麼都能扭曲了」。

網民點睇：

「以後這種胡亂嚼舌頭的人不會有好下場的。」

「當事人沒說話。爹媽沒說話，狗說話了。你說好不好笑」

「說這種話的人心裏懂得很，就是要造成不敢扶老人的效果一樣，讓人不敢救人，讓中國道德更一步降低」

