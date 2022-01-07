去年執勤墮樓全身多處粉碎性骨折　浙江刑警歸隊：就和回家一樣

去年2月，浙江杭州餘杭公安良渚刑偵中隊技術民警鮑偉傑，在勘驗盜竊案現場時從 7樓墮下，全身多處粉碎性骨折。經過近一年的治療，他近日終於歸隊。



去年2月27日，鮑偉傑勘驗一宗盜竊案現場。由於現場環光線昏暗，地面因下雨變得濕滑，他誤踩一塊膠板後不幸從工地7樓墮下，隨即被送往醫院搶救。經診斷，鮑偉傑全身多處粉碎性骨折，雙側胸腔血氣胸，大腦蛛網膜下腔出血，身體狀況極危險。經院方全力搶救，才將他從「死神」手上拉走。

受傷前，鮑偉傑體重達80公斤，但住院期間最低體重僅59公斤。當時，他一直被悲觀情緒包圍，「感覺自己是廢人，沒有用了」，幸得家人、同事的鼓勵支持令他重拾信心，「我感覺我不是一個人，一定要挺過來」。

+ 1

他積極接受康復訓練，至去年10月終可順利出院。去年底，鮑偉傑重返工作崗位，但受制於身體條件，他已從一線轉為後勤保障工作，「雖然不能和以前一樣衝鋒陷陣，但在後勤崗位上還是能發光發熱，不同崗位都很重要，都能實現自我價值」。

鮑偉傑對今後的工作和生活充滿信心，並稱現時雖然在爬高爬低和跑步時有點障礙，但自己能夠克服，「我將繼續履行自己的職責，不管多麼困難和危險，都會迎難而上」。