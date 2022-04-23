青海27歲女身繫窗紗隔離酒店墮樓亡　曾致電哥哥：怕他們說我得病

青海省西寧市一名27歲女子魏金霞日前在隔離酒店墮樓身亡。魏金霞哥哥提到，魏金霞和男友3月12日離開火車站後，被人帶至酒店隔離，期間魏金霞曾跟他抱怨隔離酒店不正常「做尿液檢查，大半夜做核酸」，更懷疑酒店人員「陷害我得病、監聽我說話」，墮樓前幾小時更曾慌張致電哥哥要他「快點救我，會有生命危險」，其後傳出墮樓身亡消息。



西寧城北區公安回應指出，現場勘查，認定魏某金霞是身繫隔離酒店房間窗紗，欲離開隔離酒店房間時，意外從窗戶高墮身亡。排除他殺可能。



魏先生指出，3月12日妹妹和男朋友準備離開西寧火車站時，被相關人員帶走至城北區宜尚酒店看守，魏金霞微信曾告訴家屬自己接受了多次核酸檢測和尿檢。

魏金霞哥哥透露，3月16日妹妹曾致電給他。魏金霞在電話中稱酒店不僅做尿液檢查還大晚上的做核酸，更稱怕酒店人員「陷害我得病」，指酒店有人監聽、不斷有人過來量體溫。期間魏金霞更曾傳訊息給他，表示酒店有個窗戶，「我擔心，我想跑出來。」

魏金霞哥哥稱，3月17日下午5點38分魏金霞突然打電話給他，語氣慌張地說「哥哥快來救我，不然我就要有生命危險。」並發來一連串消息，之後過了1小時10分鐘，魏金霞就聯繫不上，接著他就收到消息指妹妹從隔離酒店墮樓，其男友目前也下落不明。

4月23日，西寧城北區公安回應指出，魏金霞是甘肅皋蘭縣人，3月12日從疫情中高風險地區來西寧，按照聯防聯控工作要求，將她安排在城北區集中隔離醫學觀察點宜尚酒店進行隔離醫學觀察。

3月17日19時許，魏某某從其隔離房間窗戶墮樓，隔離酒店醫護人員現場對其緊急施救後送往西寧市第二人民醫院進行救治。3月18日凌晨2時許，魏金霞經醫院搶救無效後死亡。城北區公安指出，經現場勘查，認定魏金霞是身繫隔離酒店房間窗紗欲離開隔離房間時，從窗戶高墮身亡，從窗戶高墮身亡。

城北區公安強調，魏金霞自到達隔離酒店至墮樓期間，酒店監控系統完好，閉路電視畫面資料完整可查，魏某某在隔離酒店期間未與他人發生矛盾糾紛，墮樓前其房門從內部反鎖，未有他人進出，墮樓時其身繫隔離酒店房間窗紗，現場遺落斷裂窗戶把手一枚，現場勘驗結果和檢驗鑑定符合魏金霞利用房間內窗紗從三樓窗戶向下攀爬過程中意外墮樓的情況，排除他殺可能。

網民點睇：

不明原因的墜亡女性，離奇失蹤的同行男友

聊天紀錄看著好可怕，這是多無助啊....

這是精神障礙，我朋友隔離了五天，精神過激，當時跑到頂樓打算跳。

