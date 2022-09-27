24樓天降哈士奇祖孫無辜被砸傷　獸醫：狗受驚嚇或好奇心作祟跳樓

浙江杭州日前發生高空墮物傷人案，一隻哈士奇（Husky，西伯利亞雪橇犬）從24樓家中陽台跳下，砸中樓下一輛電動三輪車，車上老翁及女童受傷。



事發於杭州登雲路吉祥半島小區6號樓。被哈士奇砸中的電動三輪車加裝的頂棚嚴重變形塌陷，黑色金屬框架彎折。

有居民稱，傷者住在19樓，當時是外公去接外孫女回家，剛好到6號樓樓下時，哈士奇就從樓上墮下，砸中電動車車棚。哈士奇是24樓一住戶飼養，「我電梯裏見過，我一看見就很害怕，這條狗是24樓住戶的，白天晚上都要出去遛一下的，說是狗從陽台上自己跳出來的」。

傷者的女婿稱，68歲的岳父手腳都有骨折，總共有4處，其9歲的女兒也受傷，兩人目前在浙江骨傷醫院住院。他表示，自己曾到物業管理處看過小區高空監控，「監控只能拍到上半部分，狗從樓上蹦下來，監控拍得很清楚，狗是從頂層24樓陽台上蹦下來的，後半部分狗掉下來砸到車看不到的」。

事發時，飼主正在家中，收到物業管理處的電話後便立即趕到現場，「老人和小孩都受了傷，不過當時我沒看到哈士奇」。他將傷者送到醫院後，便在小區尋回哈士奇，由於牠受傷躺地，於是將牠送到寵物醫院。

他表示，哈士奇多處骨折，內臟出血，仍要在寵物醫院留醫，醫生指72小時之內還處於危險期，「這隻狗三歲了，這次把老人和孩子弄傷了，挺不好意思的，昨晚給對方也打了電話，現在看老人住院傷情，等他們情況穩定了我們再協商」。

拱墅區公安分局透露，本次意外需要甄別狗是被主人拋落樓，抑或自己跳落樓，若屬於高空擲物，將涉及刑事；若證實狗是自己跳落樓，飼主就需要承擔相應的民事責任，與傷者協商解決。

有律師認為，哈士奇是從高空墮下，但狗不是建築物、構築物等物體，故本案不適用高空擲物致人損害的規定，而應適用飼養動物侵權的規定。若狗從樓上跳下來砸傷人，飼主需要承擔相應民事責任，承擔傷者的醫藥費、誤工費等；若構成傷殘，還要承擔傷殘補助金。具體的民事賠償，雙方可循司法途徑處理。

對於狗從高處跳下，有獸醫解釋，狗遇到某種情況時才會突然從高處跳下。一是牠沒有絕育，感知到附近有發情的狗時，本能意識想要去尋找；二是受到驚嚇；三是好奇心作祟，想探索或有鳥、蟲飛過時想捉，結果失足墮下。