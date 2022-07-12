雪橇犬「越獄」跑到別人家咬死21隻雞　累主人破財兼熬夜處理雞肉

被稱為「二哈」的哈士奇常常做出意想不到的事，讓主人好氣又好笑，一隻哈士奇趁主人外出時逃家不說，還變相帶回許多「禮物」，讓主人荷包失血又忙到三更半夜，無奈直呼再這樣就養不起牠了。



廣東一名女飼主分享一段影片，她在8日傍晚出門，前腳才剛走，家裡養的哈士奇就自己打開籠子「越獄」跑出家門。

飼主回來後發現愛犬不見了，找了好幾個小時都沒找到，感到焦急又難過。過了一陣子得知哈士奇的下落，然而主人的心情從低落瞬間轉為暴怒，由於這隻二哈在外出的幾小時裡，竟然把別人家的21隻雞咬死！

全家忙到凌晨5點還要賠錢 點擊放大瀏覽相關圖片▼▼▼

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飼主找到被苦主扣留的狗狗，含淚賠償雞隻的費用後將全部死雞帶回家。回到家飼主和家人一起處理這些雞，從除毛、去除內臟、清洗和分解等，一家人忙到凌晨5點才弄完，而闖禍的哈士奇則默默待在籠子裡，一臉淡定地看著主人替牠善後。

飼主無奈表示這種事已經發生第二次了，下次狗狗再這樣，就養不起牠了。

網友表示：「養到一隻傻狗真辛苦」、「最近伙食不好想吃雞」、「被狗咬的雞會不會有狂犬病？」、「牠在籠裡淡定等開飯」、「二哈真的很會搞事」。

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