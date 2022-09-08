蘭州高空墜狗居民被砸中枉死　律師：若找不到狗主可起訴整樓人

甘肅蘭州市一名年約55歲的男子周三（7日）不幸遇上天降橫禍，遭到一隻從高空墜落的狗砸中身亡。事件引發關注，惟狗主一直未能找到。有律師認為，如果最終難以確定狗主，死者家屬可以起訴整棟樓業主和租戶追責。



如此令人痛心的一幕發生在蘭州市城關區鹽場堡社區晟農家園，涉事男子被一隻高空墜落的狗狠狠砸中之後隨即撒手人寰。知情人透露，該高層建築的樓層窗台有狗的腳印。不過事後狗主沒有出來主動承擔責任，涉事狗隻是自己墜樓還是有人故意為之尚待釐清。目前案件已經轉至刑警隊進行處理，蘭州市公安局城關分局工作人員周四（8日）表示不便透露具體調查情況，後續進展會在官方平台發布。

由於事有蹊蹺，事件隨即引起輿論關注，尤其關於事件中的刑責問題。陝西浩公律師事務所趙小東律師認為，若狗主沒有採取措施封閉門窗，或者沒有管理好狗的活動致其墜落砸死居民，就必須要承擔刑事責任，可以依照過失致人死亡罪、過失致人重傷罪定罪處罰。但如盡到管理職責，惟因不可抗拒的意外因素導致狗墜樓，則屬於意外事件，狗主只需要承擔民事賠償即可。

不過，也有網民認為，涉事狗隻可能是小區居民餵養的流浪狗，此情況則沒有狗主。對此，北京中聞（西安）律所譚敏濤律師表示，據《民法典》規定，遺棄、逃逸的動物在遺棄、逃逸期間造成他人損害的，由動物原飼養人或者管理人承擔侵權責任。動物在被遺棄或逃逸期間造成他人損害，還應當由原飼養人承擔侵權賠償責任。如果確實難以找到原飼養人的，可以由管理人承擔侵權賠償責任。

譚解釋，該管理人即俗稱的流浪狗的餵養人，因此，如流浪狗造成他人損害，餵養人即管理人應當承擔侵權賠償責任。同時，如果狗在屋苑流浪或未牽繩，物業公司未盡到看管和監督義務的也應承擔一定賠償責任。

其實，狗從天而降砸人是從前已有的事例，2018年4月15日下午，廣州市的張萍（化名）便在白雲區鴉崗村北禺十四巷一棟廠房下被狗砸中，結果高位截癱，司法鑑定結果為一級傷殘、屬於完全護理依賴，前期醫療費達30多萬元（人民幣．下同）。由於找不到狗主，張萍遂將整棟樓的房東和租戶告上法庭，要求承擔賠償責任。案件2021年2月5日於白雲區法院一審宣判，被告房東和二樓承租方須連帶賠償受害者117萬餘元。

趙小東表示，今次發生在蘭州的事件可參考上述案件，如最後找不到狗主，死者家屬可以起訴整棟樓的業主和租戶追責和獲得賠償。譚敏濤則認為，這種起訴肯定對非實際侵權人不公平，但法律的目的是平衡受害人的損失，讓可能的加害人給予補償。

網民點睇：

狗怎麼可能爬那麼高往下跳，肯定是人為的！

主人虐狗了吧？受害人太無辜了

狗自己連窗台都上不去，從高空拋物和虐狗的方向查吧

這狗是誰家的這一單元的鄰居肯定有人知道

高空拋物請叛重一點

整棟樓成被告，是不是有點冤啊…其他人明明沒幹什麼，卻要為了不知道哪個鄰居辦的事承擔後果，屬實冤屈

