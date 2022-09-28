乘客落車巴士突向前行駛　網民籲嚴懲司機直斥「趕着去投胎嗎」

湖南有長者落車時，疑巴士司機未有留意開車，結果導致前者摔倒，雙腳遭巴士輾過。



事發於昨日（27日）下午1時許，湖南湘西鳳凰縣一名老婦下車時摔倒。閉路電視畫面顯示，巴士到達栗灣停車場站後，一名老婦從巴士後門下車，但當她右腳剛踏在地上，巴士就開車向前，她隨即被巴士拖落地，雙腳更慘遭輾過。

鳳凰縣交通運輸局工作人員今日（28日）稱，老婦下車時，司機未有留意到就開車，導致前者腿部被輾壓，目前有關部門正在處理，「人還沒下完，他直接行駛了。事發後，救護車第一時間將老人送醫救治，交警也趕到現場處理，後續情況還在了解中」。

事件亦引起網民討論，不少人更留言分享自己乘搭巴士的經歷，「每次坐公交下車都害怕，司機好像很趕時間，人才出去了一半就著急關門了」、「湖南的公交司機有的真的太猛了，見過好多次這樣的司機了，人沒下完就關門，還沒下完就啟動，我也被公交車門夾過，真的特別氣人！」。

不少網民都直斥「開這麼快趕著去投胎嗎？」，又表示很多司機都很不耐煩，恨不得剛停下就開車走，希望有關部門可以嚴懲涉事司機，「老人下車本來就慢，你作為一個司機就不應該留點心？ ？即使年輕人也不應該，得對乘客的安全負責」。