深圳多地爆疫情　水療村被封　理髮店羽毛球館被立案調查

深圳福田區、龍華區和皇崗等7區都出現疫情，此前爆發福田區沙尾村出現一宗確診就展開封控引發居民抗議，深圳官方通報指，截至9月29日8時，沙尾東村一理髮店群組出現9宗確診，該理髮店已被立案調查。



此外，龍華區的羽毛球館新增4宗個案，也被立案調查；皇崗水療村也因為出現確診個案被封控，據深圳衛健委通報，周三(28日)深圳新增15宗個案。



9月28日，深圳新增13宗確診個案和2宗無症狀感染者，共新增15宗個案。新增病例軌跡涉及福田、羅湖、南山、寶安、龍華、龍崗、大鵬等7區。

此前，沙尾村曾因為反覆封控爆發的大規模抗議。官方通報指，深圳市福田區沙頭街道沙尾東村一理髮店發生聚集性疫情，9名陽性個案曾到訪該理髮店。

通報指，該理髮店經營者未落實密閉場所疫情防控要求，進店未嚴格執行掃場所碼、查驗核酸檢測結果、測溫等措施，多名人員無連續核酸記錄，未規範佩戴口罩。福田區對該理髮店進行立案調查，依法依規嚴肅查處。福田區已對全區理髮室、KTV、舞蹈室、健身房、棋牌室、室內羽毛球場等密閉空間場所開展排查。

此外，深圳龍華區也對一陶羽羽毛球主題館進行排查。排查指，由於陶羽羽毛球主題館經營者未落實疫情防控主體責任，未嚴格執行人員入場限流、掃場所碼、測溫等防控措施，龍華區已依法對陶羽羽毛球主題館進行立案調查，依法依規嚴肅查處。龍華區的娛樂場所也正全面排查中。

深圳今年3月，新增66例的就封控管理，但快速解封的速度曾獲稱讚。但出現零星個案就封區防控也引發批評，此次羽毛球館和理髮店被立案調查，許多網民留言稱「還讓不讓人生活」；「反覆防控到什麼時候?」

沙尾村因反覆封控爆發抗議

26日晚間網傳影片顯示，大批戴口罩、身穿防護服的警員趕到現場，不少原先在場抗議的居民，與警員發生肢體衝突；有在場人士向警方投擲物件，警員隨即上前制止，並拉起「警察執法 敬請配合」的橫額，圍觀者則用手機拍攝。

疫情｜深圳沙尾現確診者再封控 居民不滿抗議與警方爆發衝突

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相關影片已在內地社交平台上被刪除，但在微博上仍引起不少討論。有網民稱，最近幾波疫情，福田區上沙、下沙、沙頭、沙尾都發現感染者，被封控隔離不下於6次，相等於每隔幾天就封，因此不難理解為何居民會不滿抗議。

除了福田區上下沙、沙頭、沙尾要封控，電子產品批發市場華強北同樣要封控。通告稱，華強北街道上步工業區402B棟調整為高風險區，402A棟調整為中風險區。網傳圖片顯示，華強北的商戶都落閘關門，暫停營業。