澳門女攜外形奇特「小東西」到珠海被截　屬瀕危植物生長需時百年

澳門一名徐姓女子近日欲經廣東珠海拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」進境，結果被關員截查，原因是她帶了一批外形奇特的「小東西」過關。據悉，這些其實是明文保護的瀕危植物，屬國家明令禁止進出口的物品。目前，案件已根據相關規定作進一步處理。



上周四（22日），經拱北海關技術中心鑑定，該批植物含6株瀕危植物，其中有4株龜甲牡丹，1株酷斯拉牡丹，1株切迹兜。其中，龜甲牡丹及酷斯拉牡丹被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄I保護物種，切迹兜則被列為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ保護物種。

據悉，原產美國得克薩斯州西南部和墨西哥北部的荒野地帶的龜甲牡丹有「植物中的大熊貓」之稱，擁有奇特的外觀和嬌豔的花朵，不過其繁殖困難，生長速度緩慢，一株球體直徑為15至20厘米大小的野生龜甲牡丹需要至少生長100年。

海關提醒，攜帶或郵寄瀕危野生動植物及其製品進境，必須經國家有關行政主管部門批准，持有瀕管部門出具的允許進口證明書，並主動向海關申報，接受海關檢驗檢疫，未取得證明文件的禁止攜帶進境。非法進口、出口或者以其他方式走私瀕危野生動植物及其製品的，由海關依照《海關法》有關規定予以處罰；情節嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。