陸海關攔截台灣貨物　要求文件加註China　台關務署：持續協處中

台灣產品出口至中國大陸，報關相關文件遭陸方要求標註「中國台灣」。對此，台灣財政部關務署表示，目前共有6案因此遇到擋關情況，已請求協處，其中1案已於8月下旬放行，該署將繼續追蹤中國方面的受理進度。



美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西、佩羅西）8月初訪台後，中國大陸陸續宣布對台灣的食品、農漁產品等發布禁令，後續再度要求輸往中國大陸的產品或零組件，其相關文件需標註「中國台灣（Taiwan, China）」等。

台灣經濟部先前表示，與財政部等相關部會第一時間已掌握業者反映，若廠商遭遇上述情形，可提供有關資料給經濟部貿易局，以利協助、處理。關務署指出，8月5日曾接獲1間企業請求協助，其貨物在中國發生通關障礙，中國海關要求相關文件上，Taiwan後面要加China。

標註為台灣或中華民國的貨物，如今皆不能通關中國。（資料圖片）

關務署官員表示，此個案是被要求在交易文件加上中國，不是貨品上的產地標示；獲悉後，關務署立即聯絡陸方窗口，雖未立即得到回覆，但持續關注、追蹤，對方並於8月23日通知已通關。

關務署官員指出，貿易局將個案轉至海關協處，關務署就立刻向陸方聯繫，但受理進度主要端視陸方；除上述該案回覆通關放行，另有5案遇到類似情況請求協處，關務署會繼續追蹤，盡力協助。