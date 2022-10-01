申萬宏源研究所副所長劉曉寧夫婦確診 　疑託同事代做核酸被立案

上海警方近日查獲一起妨害傳染病防治案件，2人涉委託同事代做核酸後確診新冠肺炎，被刑事立案。



《每日經濟新聞》報道，消息指該夫婦是申萬宏源研究所副所長、新財富白金分析師劉曉寧夫婦，委託同事戴銘餘和其女友代做核酸檢測，被立案偵查。 申萬宏源研究所並未就此事回應。



公開信息顯示，擔任申萬巨集源證券研究所副所長的劉曉寧，長期研究公共事業行業，在2021年新財富最佳分析師評選中獲得『白金分析師』稱號。此外，近年來，戴銘余、劉曉寧曾多次聯合署名發表研報。

通報指，9月27日，39歲男子劉某寧與39歲女子陳某為夫婦，二人在明知劉某寧有不適症狀可能感染新冠病毒情況下，多次出入公共場所，更委託38歲男同事戴某餘和其27歲女友潘某安代做核酸檢測。之後，劉某寧、陳某確診感染新冠病毒，造成疫情傳播。

目前，上述人員均已落實隔離管控措施。警方以涉嫌妨害傳染病防治罪對劉某寧、陳某刑事立案偵查；戴某餘、潘某安則將在隔離結束後被予以行政處罰。

警方提示，上海的疫情防控成果來之不易，當前疫情防控形勢依然嚴峻，廣大市民應自覺遵守防疫規定，積極配合疾控流調工作，對違反相關規定造成疫情傳播風險的，警方將依法嚴厲打擊。