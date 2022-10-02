上海男為獲更多返現腦洞大開　竟將「紅包碼」貼地鐵場所碼上被拘

疫情期間，上海市民進入公共場所需要掃「場所碼」，然而一個不留神，隨時被騙徙偷換天日。日前，一名男子為獲返現金額，竟將紅包二維碼貼在了地鐵站的場所碼上企圖以假亂真，結果被發現後被軌交公安依法行政拘留。



事緣9月25日，上海地鐵9號線台兒莊路站民警接車站站長反映，該站1號口進口處及通道內的2張場所碼被其他二維碼覆蓋。軌交民警隨即調閱閉路電視，發現當日下午，一名身穿紅黑格子長袖襯衣的男子，竟將自己列印的二維碼圖片貼在場所碼上。經查，疑犯黃某翌日即被拘捕。

據黃某交代，其近日發現他人掃其紅包二維碼並使用該紅包後，就可以獲得一定金額的返現，遂在自己的朋友圈和微信群發布紅包二維碼。之後，他還自作聰明，盯上了地鐵場所碼，遂在9月24日、25日將事先印好的6張紅包二維碼貼在9號線台兒莊路站和藍天路站的場所碼上，想借此讓更多人掃其紅包二維碼，從而獲得更多返現。

黃某到案後對其違法行為供認不諱，目前已因擾亂公共秩序被軌交公安依法行政拘留。

網民點睇：

戇男人

聰明反被聰明誤

能想出這法子的也是個人才

他是不是不懂法，我覺得可以給他多科普一下

